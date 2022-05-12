帳戶存款負900億！ 假車禍詐保始祖想到保險公司工作

王定庠發現產險漏洞，從中詐保。（記者王捷攝）

2022/05/12 21:29

〔記者王捷／台南報導〕刑事局今年破獲多件汽車詐保案，這些案例大多是開雙B以上的名車，並把投保高額產險，但是卻無端撞上路邊的車子、橋墩等向保險公司索賠高額保費，這套詐保模式，是才30出頭王定庠找到的漏洞，去年他落網後，兩年來詐來的幾千萬被列為不法所得，名下所有帳戶被凍結，帳戶資產負900百億，原本他心中充滿怨恨，但他現在希望能到保險公司工作，設計出沒有漏洞的保單，也許這是他唯一能贖罪的方式。

警方調查，王定庠與中古車行聯合組成犯罪集團，假人頭購買名車製造假車禍，例如一輛市值100萬的進口車，他將產險投保到180萬到200萬，依據產險的內容去製造假車禍，一年不法獲利高達四千多萬，王定庠的假車禍詐保案遍及南部地區，北部的一些不法分子得知他熟悉這樣的智慧犯罪模式還找他學習，但他落網後不但不認罪，還嗆稱保險公司這麼有錢，也從騙老百姓身上騙來的，因此從偵查開始就被收押。

高檢移審後，王定庠裁定60萬交保，他名下的房產、股票以及現金全都被查扣，銀行帳戶也被凍結，他看到罹癌的母親籌錢在高院外等他，滿臉老淚縱橫，王定庠新中充滿怨恨；他認為從小在單親家庭長大，大學畢業後卻找不到工作，母親告訴他，家裡買不起房子，但賣房子可以賺到錢，還可以找到便宜的房子，所以去王畢業後就當了房仲，從那時候開始研究產險，原本可以走上正常的路，但他後來跟客人去賭博，染上惡習。

後來，王定庠因為賭博欠債，他發現中古名車雖然價格不高，但是可以保的產險卻可以超過車輛的價值，所以就與過去認識的車行老闆策劃詐保，後來他用詐來的錢終於買了房子，但他壞習慣不改，因為賭博欠了太多錢，一個月連續撞了太多車，警方也發現，路明明這麼直，怎麼會發生這種三寶車禍？最後被保險公司發現其中有詐。

王定庠說，被抓到的時候他很怨恨，後來母親看到他走出地院，一邊哭一邊打他，不知道在問自己還是在問他，為什麼教出他這種「歹子」，母親稱她這輩子寧願窮或是被瞧不起，也沒做過違法的事，他沒什麼專長，現在也在應徵保險公司的工作，可能沒人敢用他，不過替保險公司設計沒有漏洞的保單，也許是他唯一能的事。

王定庠因為涉詐保，帳戶被凍結，存款是負900億。（記者王捷攝）

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