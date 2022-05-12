台南龜丹溫泉區觀光發展 西拉雅管理處量身打造明年推動

龜丹溫泉觀光遊憩整體規劃案，訪查當地觀光資源。（西拉雅管理處提供）

2022/05/12 18:02

〔記者楊金城／台南報導〕台南楠西龜丹溫泉區是西拉雅國家風景區唯二溫泉區之一，西拉雅管理處提出龜丹溫泉區整體觀光發展規劃，將在明年啟動短期執行方案，經費約需5400萬。

西拉雅管理處處長徐振能說，提升龜丹溫泉區觀光遊憩短期執行方案，包括龜丹溫泉區入口意象強化、溫泉區聯外道186線區道改善、鐵谷山宮及重要節點遊憩據點營造、旅遊資訊借問站設置等。

西拉雅國家風景區管理處辦理「龜丹溫泉觀光遊憩整體規劃案」，去年召開首次說明會彙整各方建議後，經盤點地方觀光資源、業者訪談等，依龜丹溫泉區資源條件，以南186區道為迎賓軸，提列果香農村、溫泉養生、生態景觀等3個發展主題。

西拉雅管理處上週再邀集台南市觀旅局、水保局台南分局、嘉義林管處、公路總局曾文工務段、國產署、楠西區公所、龜丹溫泉觀光產業發展協會等單位再開規劃第二次說明會，並提出明年啟動短期發展方案。

徐振能說，明年龜丹指標、入口意象、道路改善、遊憩據點開發等經費粗估約需5400萬元，將由各公務機關分工合作，提報相關計畫爭取經費接續進行。未來龜丹規劃案也將銜接南市府龜丹溫泉管理計畫檢討，提升龜丹溫泉區旅遊服務品質和帶動周邊觀光。

台南市觀旅局局長郭貞慧說，龜丹溫泉鄰近梅嶺、曾文水庫、玄空法寺、永興吊橋、玉井，可串聯發展觀光，觀旅局至今也輔導5家龜丹溫泉業者營運，初步打響龜丹溫泉知名度，後續將與西拉雅管理處合作，將在台3線往龜丹溫泉的南186路口改善迎賓入口意象與指標，目前也正拍攝行銷龜丹的形象影片。

郭貞慧說，龜丹溫泉管理計畫已核定10年，今年將進行通盤檢討，未來對溫泉區內相關土地開發議題、劃定範圍及溫泉產業輔導提升，也會將西拉雅對龜丹觀光發展規劃成果納入考量。

台3線往龜丹溫泉的南186路口改善迎賓入口意象與指標、186線道路改善，規劃明年執行。（記者楊金城攝）

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