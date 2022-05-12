台南4417學生請防疫假 「校方開停課證明」供家長申請照顧假

台南市提供公版停課證明書範本，讓學校可以即時提供給家長申請防疫照顧假的證明文件。（台南市政府提供）

2022/05/12 16:35

〔記者王姝琇／台南報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，5月8日起衛生單位不再開立居家隔離通知單。台南市有家長反映，若遇需陪伴12歲以下學童，得出具證明向公司申請防疫照顧假，教育局長鄭新輝今天（12日）說，即日起，台南市將提供公版停課證明書範本，讓學校可以即時提供給家長申請防疫照顧假的證明文件。

台南市黃偉哲市長說，自5月8日中央調整密切接觸者的匡列原則後，學生居家隔離僅限同住親友和同寢室室友確診，其餘對象的學生皆改列為自主應變者，衛生單位配合中央政策，針對居家隔離者將不再開立居家隔離單，為考量12歲以下學生在家仍有家長陪同照顧的需求，教育局製作公版的停課證明範本，由學校依居家隔離及自主應變身分，分別給予7日或3日防疫假的停課證明書，家長可以持該證明依法向雇主申請防疫照顧假。

鄭新輝指出，昨天台南市所屬國中小請防疫假的人數為4417人，在提供停課證明範本後，學校製作簡便，家長回饋也相當正面，因此也同步回應各國私立高中職家長的聲音，將範本提供校外會轉發國私立高中職參考使用，滿足家長需求。範本僅用以證明居家隔離及自主應變學生因防疫而暫停實體課程期間，若學生為確診者，相關的文件仍需由衛生單位開立，提醒民眾注意。

教育局說，停課證明書範本已公告給各校使用，當各校有確診案例出現時，學校即會啟動自主應變並匡列須暫停實體課程或提供防疫假的班級學生，並製作停課證明書讓學生攜回，也會提供每人1劑快篩試劑。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法