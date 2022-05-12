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    台南孔廟無官網、基金會虧損 黃偉哲允諾改善

    台南市孔廟文化基金會虧損，且無官網，遭議員批評。（記者蔡文居攝）

    台南市孔廟文化基金會虧損，且無官網，遭議員批評。（記者蔡文居攝）

    2022/05/12 15:59

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「財團法人台南市孔廟文化基金會」成立10年來，基金會虧損，且無官網，市議員王家貞今天質疑擔任基進會執行長的潘元正愧對孔子；市長黃偉哲對此表示，將在最短時間內改善。

    王家貞今天總質詢，並請台南孔廟文化基金會執行長潘元正進議會備詢。王家貞批評說，沒有比較沒有傷害，潘元正10年無作為，台北孔廟有官網，全台首學台南孔廟至今無官網，跟不上數位化資訊電子化時代，10年來還讓基金會財務從正到負的倍數虧損，台南市任何一個大廟基金會做的都比台南孔廟基金會做的好，真是愧對孔子。潘則未發一語。

    王家貞說，10年來，孔廟文化基金會的剩餘決算從正的177萬元，到負的236萬元左右，10年究竟是如何經營怎會讓剩餘決算呈現倍數虧損，為何經營績效會呈現這麼大的差距？

    黃偉哲表示，孔廟歷經0206地震，內部建築毀壞須關閉進行修繕，關閉期間收益大減。去年已整修完成，他承諾將在最短時間內，除了硬體設施改善，也會敦促該基金會進行各面向的提升與優化，並積極改善財務狀況。

    文化局表示，孔廟是台南傳統文化傳承的重要場域，有關議員就台南孔廟網站與管理維護上所提出的建言，市長特別要求基金會一定要盡快完成改善，該局文資處也將協助孔廟文化基金會把這些事做好。

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