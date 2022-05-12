老人獨居防疫不可漏 台南跨局處網絡通報機制

國內疫情升溫，台南市府強化關懷弱勢族群防疫工作。（台南市社會局提供）

2022/05/12 09:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情嚴峻，南市本土確診案例持續攀升，單日病例已逾2千例，針對弱勢族群防疫關懷，社會局、民政局及衛生局加強措施，並邀警察、消防局及全市37區區公所，訂定網絡通報機制，即時守護獨居長輩生命安全。

市長黃偉哲表示，市府為妥善及時照顧獨居長輩，市府結合睦鄰志工、里鄰長或社區關懷據點加強定時電話關懷，掌握長者生活及狀況，並優先提供各項防疫物資及正確防疫資訊，特殊個案也由公所提供協助代購、代送等相關服務，對於失能獨居長者，由提供居家服務及送餐服務等長照服務單位加強關懷，若未能於電話關懷聯繫到獨居長者，即啟動緊急處理機制。

黃偉哲也提醒有疑似症狀的長輩，都可到市府開闢之「綠色通道」由專業醫護人員免費進行快篩，地點分別為新化體育公園、南區松柏育樂中心、新營營新醫院，行動不便的獨居長輩則由公所協助，若篩檢結果為陽性，則收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護，以保障獨居長輩們的健康安全。

社會局表示，因應疫情嚴重，已由37區公所針對南市列冊獨居長輩發放防疫口罩，同時關懷生活起居以及宣導市府防疫政策，5月初累計至今2455人次，另外也依長輩需求提供額溫卡、泡麵、衛生紙等民生及防疫物資，共有807人次。

社會局表示，除透過37區區公所提供在地弱勢族群關懷訪視外，另外還有12處社福中心可立即提供必要協助。

國內疫情升溫，台南市府強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

台南市府跨局處會議邀各區公所共同訂定網絡通報機制，強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

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