為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    老人獨居防疫不可漏 台南跨局處網絡通報機制

    國內疫情升溫，台南市府強化關懷弱勢族群防疫工作。（台南市社會局提供）

    國內疫情升溫，台南市府強化關懷弱勢族群防疫工作。（台南市社會局提供）

    2022/05/12 09:48

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情嚴峻，南市本土確診案例持續攀升，單日病例已逾2千例，針對弱勢族群防疫關懷，社會局、民政局及衛生局加強措施，並邀警察、消防局及全市37區區公所，訂定網絡通報機制，即時守護獨居長輩生命安全。

    市長黃偉哲表示，市府為妥善及時照顧獨居長輩，市府結合睦鄰志工、里鄰長或社區關懷據點加強定時電話關懷，掌握長者生活及狀況，並優先提供各項防疫物資及正確防疫資訊，特殊個案也由公所提供協助代購、代送等相關服務，對於失能獨居長者，由提供居家服務及送餐服務等長照服務單位加強關懷，若未能於電話關懷聯繫到獨居長者，即啟動緊急處理機制。

    黃偉哲也提醒有疑似症狀的長輩，都可到市府開闢之「綠色通道」由專業醫護人員免費進行快篩，地點分別為新化體育公園、南區松柏育樂中心、新營營新醫院，行動不便的獨居長輩則由公所協助，若篩檢結果為陽性，則收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護，以保障獨居長輩們的健康安全。

    社會局表示，因應疫情嚴重，已由37區公所針對南市列冊獨居長輩發放防疫口罩，同時關懷生活起居以及宣導市府防疫政策，5月初累計至今2455人次，另外也依長輩需求提供額溫卡、泡麵、衛生紙等民生及防疫物資，共有807人次。

    社會局表示，除透過37區區公所提供在地弱勢族群關懷訪視外，另外還有12處社福中心可立即提供必要協助。

    國內疫情升溫，台南市府強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

    國內疫情升溫，台南市府強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

    台南市府跨局處會議邀各區公所共同訂定網絡通報機制，強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

    台南市府跨局處會議邀各區公所共同訂定網絡通報機制，強化關懷獨居老人防疫工作。（台南市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播