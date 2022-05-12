成大學生累計161例確診 若兩校區以上停止實體課全校採遠距教學

國內Omicron疫情升溫，成大目前累計學生確診數為161例。（擷自成大官網）

2022/05/12 09:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內Omicron疫情升溫，北部有多所學校已採全面遠距教學兩週，成功大學目前累計確診學生161例，除開設防疫資訊平台每日更新數據之外，也公告因應疫情程度實施全面線上教學的範圍與原則，若有兩校區以上暫停實體課，全校採取遠距線上教學。

成大分課程、分校區及全校「三步曲」漸進策略。若是單一校區單一課程於課堂上同時出現兩位以上老師或同學染疫（48小時內）且無其他接觸時，該課程停止實體課程兩週，採全面線上教學，修習該課程的同學停止到校，其所修習其他課程均採線上上課。

若是單一校區兩門課程於課堂上同時出現兩位以上老師或同學染疫（ 48 小時內）且無其他接觸時，則該校區停止所有實體課程兩週，採全面線上教學。修習該校區課程之同學停止到校，其所修習其他課程均採線上上課。

如果同時兩個以上校區停止所有實體課程兩週，採全面線上教學時，則停止全校所有實體課程兩週，採全面線上教學。

成大目前採實體課與線上教學彈性多元學習方式，開放由老師與學生討論協調，但由於疫情升溫，成大要不要全面採遠距教學，引發校園議論。為了回應學生會意見，成大開設防疫資訊平台專區，提供最新訊息，並公告全面線上教學的範圍與原則。

成大副校長兼發言人暨防疫小組召集人李俊璋表示，調整為線上教學的教師有義務協助學生維持學習進度，並錄製線上課程供學生進行補救學習，另外會從寬並尊重教師考量學生個案或特定需求情況，以各種彈性方式，支持或協助學生進行學習及評量，期能在減災防疫精神下，同時考量維持學生學習權益及效益。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

國內Omicron疫情升溫，成大開設防疫網頁資訊平台。擷自成大官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法