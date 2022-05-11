為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    雨下錯地方！曾文水庫今累積不到4毫米 但昨有小進帳

    對流雲系發展旺盛，但曾文水庫上游單日累積降雨不到4毫米。（南水局提供）

    對流雲系發展旺盛，但曾文水庫上游單日累積降雨不到4毫米。（南水局提供）

    2022/05/11 22:54

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕對流雲系發展旺盛，台南今晨起出現明顯降雨，只是又下錯地方，截至晚間10點，善化單日累積近70毫米，蓄水率已低於28﹪的曾文水庫，上游卻不到4毫米，對水情並無助益；不過曾文水庫上游昨天的午後雷陣雨，卻超過25毫米，預估入流量近170萬立方米，小有進帳。

    根據水利署南區水資源局的觀測資料，截至晚間10點，曾文水庫上游單日累積降雨才3.7毫米，對流雲系並未對山區帶來水氣。

    至於供應民生用水的南化水庫，上游昨單日累積逾17毫米，今也只有個位數，則不到6毫米，南水局預估這2天合計降雨可帶來約30萬立方米的進水效益。

    南水局副局長王瑋表示，中央氣象局預報，今年首波梅雨鋒面13日接近台灣，加上西南風的效應，恐有短延時強降雨，已展開防汛因應。

    王瑋也提到，目前南部水情正常，可穩定供應各標的用水至7月底，但也呼籲民眾節約用水。

    目前曾文水庫水位標高206.14公尺，蓄水率27.72％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.88億立方米；南化水庫水位標高170.81公尺，有效蓄水量4793萬立方米，蓄水率53.64％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首波梅雨鋒面 曾文水庫蓄水率低於28％仍因應防汛
    2022/05/11 17:29

    首波梅雨鋒面 曾文水庫蓄水率低於28％仍因應防汛
    今年降雨低於歷來同期均值 曾文水庫蓄水率28％盼梅雨「進補」
    2022/05/09 22:22

    今年降雨低於歷來同期均值 曾文水庫蓄水率28％盼梅雨「進補」

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    初入汛期小確幸！連日降雨 曾文水庫估進帳250萬立方米
    2022/05/04 21:48

    初入汛期小確幸！連日降雨 曾文水庫估進帳250萬立方米
    40天來最大單日降雨 曾文水庫小進帳
    2022/05/02 23:02

    40天來最大單日降雨 曾文水庫小進帳

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播