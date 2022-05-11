雨下錯地方！曾文水庫今累積不到4毫米 但昨有小進帳

對流雲系發展旺盛，但曾文水庫上游單日累積降雨不到4毫米。（南水局提供）

2022/05/11 22:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕對流雲系發展旺盛，台南今晨起出現明顯降雨，只是又下錯地方，截至晚間10點，善化單日累積近70毫米，蓄水率已低於28﹪的曾文水庫，上游卻不到4毫米，對水情並無助益；不過曾文水庫上游昨天的午後雷陣雨，卻超過25毫米，預估入流量近170萬立方米，小有進帳。

根據水利署南區水資源局的觀測資料，截至晚間10點，曾文水庫上游單日累積降雨才3.7毫米，對流雲系並未對山區帶來水氣。

至於供應民生用水的南化水庫，上游昨單日累積逾17毫米，今也只有個位數，則不到6毫米，南水局預估這2天合計降雨可帶來約30萬立方米的進水效益。

南水局副局長王瑋表示，中央氣象局預報，今年首波梅雨鋒面13日接近台灣，加上西南風的效應，恐有短延時強降雨，已展開防汛因應。

王瑋也提到，目前南部水情正常，可穩定供應各標的用水至7月底，但也呼籲民眾節約用水。

目前曾文水庫水位標高206.14公尺，蓄水率27.72％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.88億立方米；南化水庫水位標高170.81公尺，有效蓄水量4793萬立方米，蓄水率53.64％。

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