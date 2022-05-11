藍營批賴清德年初拿防疫物資援外 他諷：拿明朝劍斬清朝官

南市議會國民黨團批副總統賴清德「千萬快篩送外邦，台灣人命一文不值嗎」？（南市議會國民黨團提供）

2022/05/11 21:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年初，副總統賴清德率團赴友邦宏都拉斯訪問，並致贈快篩試劑、額溫槍、口罩等防疫物資，國民黨台南市黨部今天批評這項援外動作，民進黨立委林宜瑾服務團隊執行長朱正軒則回嗆，現在已經5月了，藍營刻意顛倒時空與事實，用牛頭對馬嘴來混淆，意圖煽惑大眾，猶如「拿明朝的劍、斬清朝的官」，相當可笑。

針對國民黨團指控，林宜瑾也提到，年初台灣有能力幫助國際社會，鞏固外交、贈送疫情嚴峻的友邦物資，屬合情、合理的行為，她呼籲藍營此刻更應齊心守護國人健康，負起在野之責，將監督發揮在有意義之處，而非胡亂散佈謠言、傷害民眾信任。

朱正軒則認為藍營刻意舊事重提，並嘲諷「外國人的囝仔較值錢」，其心可議，回嗆國民黨刻意混淆時空，因政治利益而馬後炮，瞎扯一通。

民進黨永康區市議員參選人朱正軒表示，今年1月時，台灣月均確診為個位數，當時國內顯無緊急狀況，防疫優先、同島一命，國民黨當時也未提出快篩需求，如今卻移花接木、顛倒時空與事實，意圖煽惑大眾的行徑，非常不可取。

朱正軒指出，用目前疫情爆發、攻擊「昔日」政府作為，是國民黨的慣用伎倆，如同去年4月份疫情尚未進入國內，民眾施打疫苗意願低落，政府準備的疫苗多放到過期，等到疫情爆發，卻反被國民黨操作為政府防疫不力。

同樣地，即便1月時快篩試劑未捐贈友邦，以快篩試劑4至6個月的保存期限，如今也多半面臨即將超過效期的窘境。

民進黨立委林宜瑾服務團隊執行長朱正軒回嗆國民黨，刻意顛倒時空與事實，其心可議。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法