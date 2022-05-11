為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    善用月世界地形 台南龍崎農會推跑山雞、黑毛豚伴手禮

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    2022/05/11 21:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎位處偏遠，轄內有知名的月世界景觀，貧瘠的青灰岩雖然不利於種植作物，陡峭的地形，卻是放養禽類的極佳環境，區農輔導成立以飼育跑山雞為主的產銷班，並順利推出加工畜品的伴手禮，為白堊土創造新商機，今天結合綠竹筍評鑑宣傳活動，首度對外發表。

    龍崎的綠竹筍，因風味清甜、甘脆如梨，外型略彎，成牛角狀，又有「牛角筍」之稱，頂級品曾在北部拍賣市場創下每公斤逾500元的價格，遠近馳名。

    為了行銷地方特色，區農會將在本月21日配合台南鳳梨好筍季龍崎場系列活動，舉辦評鑑比賽，邀請轄內栽種高手共襄盛舉。

    龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，轄內綠竹筍面積約400公頃，已建立市場口碑，透過評鑑活動，希望產銷班員們藉此相互觀摩、切磋，交換心得，讓品質可以更向上提升。

    除了全力行銷牛角筍之外，農會也善用泥岩環境的特性，發展在地的畜產養殖，去年輔導成立土雞班，合計近20戶參加，合計飼養達5萬隻。

    陡峭地形讓禽類有極大的運動量，加上飼養足18週，班員們與農會田媽媽食堂合作，首度推出清雞腿排的畜產伴手禮。

    另外，農會也輔導原先的毛豬產銷班強化加工，在田媽媽食堂協助下，一併推出鹹豬肉的伴手禮，今天同步發表。

    兩款伴手禮各以「龍崎跑山雞」與「龍崎黑毛豚」為名，都採真空包裝，21日的綠竹筍評鑑，將製作相關料理，提供遊客品嚐，美味行銷地方新產業。

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南鳳梨好筍季龍崎場活動 5月每週末都有節目！
    2022/05/09 21:14

    台南鳳梨好筍季龍崎場活動 5月每週末都有節目！
    虎你旺萊竹你筍利 台南龍崎鳳梨好筍季登場
    2022/05/07 21:49

    虎你旺萊竹你筍利 台南龍崎鳳梨好筍季登場

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    關廟鳳梨好筍季登場 限量推出三寶風味餐盒「秒殺」
    2022/04/24 13:16

    關廟鳳梨好筍季登場 限量推出三寶風味餐盒「秒殺」
    美味時間到了！ 2022台南鳯梨好筍季4/23登場
    2022/04/19 22:27

    美味時間到了！ 2022台南鳯梨好筍季4/23登場

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播