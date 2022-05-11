善用月世界地形 台南龍崎農會推跑山雞、黑毛豚伴手禮

龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/11 21:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎位處偏遠，轄內有知名的月世界景觀，貧瘠的青灰岩雖然不利於種植作物，陡峭的地形，卻是放養禽類的極佳環境，區農輔導成立以飼育跑山雞為主的產銷班，並順利推出加工畜品的伴手禮，為白堊土創造新商機，今天結合綠竹筍評鑑宣傳活動，首度對外發表。

龍崎的綠竹筍，因風味清甜、甘脆如梨，外型略彎，成牛角狀，又有「牛角筍」之稱，頂級品曾在北部拍賣市場創下每公斤逾500元的價格，遠近馳名。

為了行銷地方特色，區農會將在本月21日配合台南鳳梨好筍季龍崎場系列活動，舉辦評鑑比賽，邀請轄內栽種高手共襄盛舉。

龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，轄內綠竹筍面積約400公頃，已建立市場口碑，透過評鑑活動，希望產銷班員們藉此相互觀摩、切磋，交換心得，讓品質可以更向上提升。

除了全力行銷牛角筍之外，農會也善用泥岩環境的特性，發展在地的畜產養殖，去年輔導成立土雞班，合計近20戶參加，合計飼養達5萬隻。

陡峭地形讓禽類有極大的運動量，加上飼養足18週，班員們與農會田媽媽食堂合作，首度推出清雞腿排的畜產伴手禮。

另外，農會也輔導原先的毛豬產銷班強化加工，在田媽媽食堂協助下，一併推出鹹豬肉的伴手禮，今天同步發表。

兩款伴手禮各以「龍崎跑山雞」與「龍崎黑毛豚」為名，都採真空包裝，21日的綠竹筍評鑑，將製作相關料理，提供遊客品嚐，美味行銷地方新產業。

龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會全力行銷「牛角筍」之外，也善用月世界地形的特性，成功開發「跑山雞」與「黑毛豚」畜產伴手禮。（記者吳俊鋒攝）

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