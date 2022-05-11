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    台南麻豆文旦今年產量 5月底抽樣著果率見真章

    獲得去年台南文旦王的柚農郭玉飛，目前在麻豆南勢里柚園的文旦已長至如棒球般大小。（記者楊金城攝）

    獲得去年台南文旦王的柚農郭玉飛，目前在麻豆南勢里柚園的文旦已長至如棒球般大小。（記者楊金城攝）

    2022/05/11 19:46

    〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦今年產量好不好，要看著果率，麻豆柚農反應文旦著果率不一，各柚園差異不小，台南區農改場和市府農業局預計5月底進行抽樣實地勘查文旦著果率。

    台南芒果、龍眼、西瓜受3月霪雨影響，獲得農業天然災害救助，有麻豆柚農反應文旦著果率也受霪雨影響，文旦恐減產。

    但麻豆文旦在安業、安正、井東里等產區，目前看柚園的著果率是正常，預估產量與去年差不多。

    井東里柚農李佳翰說，麻豆文旦現已有拳頭般大小，最少也有如雞蛋般大，文旦視柚園位置、管理技術、氣候影響著果率，不少柚園著果率跟去年差不多。

    柚農李明彥在井東栽種2甲多文旦，他說，著果率比去年差一點點，產量應該會略減，而柚樹有落果生理期，尤其這波梅雨鋒面過後更能看到著果率多少。

    柚子專家、台南區農改場副研究員張汶肇說，麻豆文旦在3月開花授粉後，要到5月中、下旬落果生理期後的著果率推測今年產量才較精確，目前多數來看是著果正常。

    麻豆區農會總幹事孫慈敏說，不少柚農反應麻豆文旦著果率趨於正常年，但在南勢、北勢里的柚農較多人反應著果率少了1到3成；去年和太太郭李春梅奪下台南文旦王的柚農郭玉飛，柚園在南勢里，郭玉飛說，著果率比去年好，今年看好文旦產量。

    麻豆文旦著果率莫衷一是，孫慈敏說，5月底將進行抽樣體檢著果率；麻豆栽種文旦800多公頃，農會開辦文旦保險，因農委會和南市府都有補助保費，今年並提高理賠，預估柚農投保文旦保險比率將提高。

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