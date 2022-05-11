硬上醉學妹還變情人 男大生難逃法網

林姓男大學生帶酒醉的學妹到飯店休息，竟生淫念對女方乘機性侵，台南地院對林男判刑1年8月、緩刑3年需付保護管束。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

2022/05/11 19:13

〔記者王俊忠／台南報導〕1名林姓男大學生愛慕其學妹，2015年間，該學妹在活動時喝酒、想到友人在車禍中驟逝，心情低落，打電話約林姓學長前去陪伴，由於學妹心情差、不願回宿舍，林男提議到台南市北區1家平價飯店休息，他竟趁學妹喝醉酒熟睡時性侵得逞，釀成錯事。

檢警調查，林男與現年約26歲的受害女子，在2015年間是就讀同1所大學某學系的學長、學妹關係，同年12月16日晚間，女大生參加1場活動中喝酒並想到友人車禍突然過世之事，一時心情低落，打電話聯絡林姓學長前往陪伴。

林男到場考量學妹喝酒醉、情緒不穩，也不願回女生宿舍，他就提議一起到南市北區1家平價飯店休息。不料，隔天（17日）凌晨，林男在飯店房間內見學妹不勝酒力在床上沉睡，他竟萌生邪念。

林男先伸手進學妹的內褲撫摸下體，再拉學妹的手搓揉其性器官，接著對學妹「硬上」得逞。受害學妹在林男性侵過程中察覺有異、驚醒過來，但又不敢及時反抗、只好假裝睡覺。

事後，清楚自己遭學長侵害的學妹質問林男，林坦承有「偷上」對方情事、並持續向學妹致歉、表達關懷之意，之後兩人還曾在2016年2月間起開始交往。

但女方因長期受有創傷後壓力症候群的困擾，於2019年就醫過程吐露身體遭侵害之事，之後在2020年2月報警查辦。林男接受調查時不否認犯下此事，後來在法院開庭時雙方達成和解，學妹說同意不再追究學長的刑事責任。

台南地院法官審認，林男對學妹原有愛慕之意，卻利用女方酒醉時侵犯身體，固法不容。但案發後林未否認、一再表達愧疚與歉意，並陪同女方尋求醫療協助，兩人還有相當時間交往，可見林男有盡力彌補，可非難性較輕，依刑法乘機性交罪判林男1年8月徒刑、緩刑3年，緩刑期間需付保護管束。

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