千萬快篩送外邦？ 南市議會民進黨團怒斥藍營：扭曲事實

國民黨團批副總統賴清德「千萬快篩送外邦，台灣人命一文不值嗎？」民進黨團及多位議員（圖為議員蔡筱薇）怒批藍營為選舉政治操作，扭曲事實。（記者王姝琇攝）

2022/05/11 18:58

〔記者王姝琇／台南報導〕副總統賴清德今年1月出訪友邦捐贈快篩試劑，今天卻被南市議會國民黨團批評「千萬快篩送外邦，台灣人命一文不值嗎？」民進黨團回嗆怒斥根本是「扭曲事實」，並表示年初是台灣疫情最安全的時刻，不能拿現在疫情爆發時的狀況，來攻擊當時的作為，只會拿疫情來政治操作，對於防疫工作根本無助益。

民進黨團強調，今年1月正是台灣疫情最安全的時刻，當時台灣並沒有快篩需求，當時的快篩就算放到現在也已快要過期。

議員蔡筱薇表示，我國跟宏都拉斯促成合作的前提，是台灣要「行有餘力」，採購快篩是宏都拉斯因應疫情嚴重所提出的需求，台灣政府也是在符合採購法規範下辦理，檢視今年初疫情狀況，確實是我國需求無虞後，才提供給友邦醫療物資。

議員呂維胤指出，今年1月份採購1500萬元快篩劑，是捐贈友邦宏都拉斯的防疫物資，副總統賴清德特使團應邀出席宏都拉斯新任總統卡蕬楚的就職典禮時，代表台灣捐贈而出，表示賴清德副總統代表台灣以具體行動展現與宏國新政府共同抗疫的心意，其目的是為了鞏固邦交國！

呂維胤表示，台灣4月才進入疫情大爆發，而賴清德副總統是1月代表捐贈，用此類比根本是牛頭不對馬嘴，指鹿為馬顛倒是非，罵人還不做好功課，應該道歉！

中西區議員候選人周嘉韋也強力譴責國民黨，呼籲防疫期間不要添亂，基層藥師每天忙著協助快篩配發，每個人都在為防疫付出心力，請國民黨不要為了選舉，扼殺防疫路上每一位辛勤的工作者。

南市議會國民黨團批副總統賴清德「千萬快篩送外邦，台灣人命一文不值嗎」？（南市議會國民黨團提供）

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