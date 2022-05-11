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    居家隔離當度假 星級酒店推「72小時住房」、「長住專案」優惠

    飯店業者推出的「72小時」住房專案，讓確診民眾的家人不再擔心住處。（業者提供）

    飯店業者推出的「72小時」住房專案，讓確診民眾的家人不再擔心住處。（業者提供）

    2022/05/11 18:02

    〔記者王捷／台南報導〕疫情嚴峻讓許多民眾都擔心，如果真的確診要居家隔離，那同住家人該怎辦？有確診者甚至直接睡在車上，或是同住家人直接開車環島當一個禮拜的「車床族」趁機度假。飯店業者腦筋也動得很快，推「72小時住房」、「長住專案」，讓居隔家人可以用優惠價格入住星級酒店，而且同行第2人還免費，如果要住3天以上還有優惠，讓疫情下的同住家人有另一個選擇。

    最近確診又攀上高峰，讓民眾更擔心的是，如果哪天確診要居隔該怎麼辦？許多民眾選擇將舒適的家讓給家人居家檢疫或隔離，自己尋找替代住處，讓家人可以補充民生物資，但是飯店業者想出更好的方案，提供優惠的房價，讓染疫者留在熟悉的家中，讓家人可以趁機到飯店度假放鬆。

    例如在台南市中心的五星酒店，最近就有許多「在地客」詢問短期長租方案，業者腦筋也動得很快，規劃「72小時住房」，到6月底前都可以用專案入住12坪的客房，4天3夜不含早餐，原價可能要4、5千的套房，專案每人每晚3千出頭，提早下午2點入住、延遲至下午2點退房，再享第2人不加價，而且專案很彈性，不用預先支付訂金，如果居家隔離延長，還可以用個案方式討論房價。

    另一間以商務客居多的五星酒店，主打「國內長時間度假」，從現在開始到今年9月底，推出「長住專案」，連續住4晚可以打8折、如果是連續住7至14晚打75折，而且在住宿期間，館內餐飲、洗衣服務再打折，還可以免費使用健身中心、三溫暖及戶外泳池，等於在疫情期間換個環境度假。

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    台南另一間以商務客居多的五星酒店，提供「國內長時間度假」，推出連續4晚以及7晚到14晚的入住優惠方案，期間還可以免費洗衣、游泳以及健身。（業者提供）

    台南另一間以商務客居多的五星酒店，提供「國內長時間度假」，推出連續4晚以及7晚到14晚的入住優惠方案，期間還可以免費洗衣、游泳以及健身。（業者提供）

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