醫院女櫃員AirDrop忘改名 家屬「空投」資料喊名超尷尬...

蘇姓男子到醫院繳費時，要傳輸資料給櫃台人員，結果卻發現「別上我」。（記者王捷翻攝）

2022/05/11 17:56

〔記者王捷／台南報導〕疫情期間醫師建議降低人與人接觸，蘋果手機有個「AirDrop」功能，就相當實用，用戶間只要打開該功能，就能傳輸資料，但台南一位蘇姓父親去醫院櫃台付費用時，為傳輸相關資料，連上櫃台人員的「AirDrop」，但女櫃員的用戶名稱卻是「別上我」，當下蘇男沒想太多，大聲對著櫃檯人員說：「你『別上我』嗎？」結果氣氛瞬間凝結，櫃台人員最後尷尬點頭，事後蘇男說，還好事後沒有被告性騷擾。

確診人數不斷攀升，有醫師建議，隨時把自己跟他人都當作感染者，提升防疫措施；過去如果去醫院繳費，為了傳送身分資料，醫院會請民眾提供證件或相關證明，請櫃台行政人員影印，但台南一間醫療機構在繳費時為降低接觸風險，如果是使用蘋果手機的民眾，繳費前若要傳輸資料，可透過「AirDrop」，傳送給櫃台人員，再傳送到電腦列印，降低接觸風險。

蘇男到醫院替孩子繳PCR的費用時，為了更改孩子的身分證明，依照女櫃員指示連上對方手機的「AirDrop」功能，當蘇男看到女櫃員的用戶名稱，直接對著她說：「你『別上我』？」話剛說完才發現身邊所有人都安靜下來，蘇男才連忙解釋他沒有其他意思，尷尬繳完費，事回想起來才慶幸自己沒有因此被控性騷擾。

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