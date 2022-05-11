為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    真的奏效！台南打疫苗送快篩 2天2748位長者完成接種

    台南市政府鼓勵65歲以上長者接種疫苗，祭出打疫苗送快篩試劑，實施2天即吸引2748位長者完成接種。（南市府提供）

    台南市政府鼓勵65歲以上長者接種疫苗，祭出打疫苗送快篩試劑，實施2天即吸引2748位長者完成接種。（南市府提供）

    2022/05/11 17:19

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市日前推出65歲以上老人，接種疫苗除了贈送500元禮券或衛教品外，再加送2劑家用快篩試劑，衛生局統計9日及10日實施以來，接種疫苗的長者達2748人，比起之前大約成長20%，新措施奏效。

    衛生局表示，為鼓勵長輩接種COVID-19疫苗，65歲以上市民（含55歲以上具原住民身分者）即日起至5月31日接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，皆可領取500元禮券或禮品；5月9日起接種的65歲以上長者，還可於完成接種後3天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑。

    市長黃偉哲說，市府積極地鼓勵民眾來接種疫苗，尤其是65歲以上高齡民眾，經過日前公布打疫苗送快篩後，65歲以上接種人次成果有一些增加，目前看來民眾都滿踴躍的。實施的這2天就有2748人來接種，成長約20%。他強調，希望健康是自己的，尤其長者能夠踴躍出來施打，建立的保護力，保護自己也保護家人，變成中重症的機會就少多了。

    另6至12歲學童正在施打疫苗，也呼籲家長能讓小朋友施打，不入校施打者，也可在5大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓、中西區郭綜合醫院）預約接種。

    以今日確診數為例，台南今天新增2073人，其中0到9歲有229人，占11%，10到19歲有169人，占8.2%；黃偉哲說，從確診分析可以看出11歲以下幼童染疫風險相當高，目前國小入校注射疫苗已開打，同時有多家醫療院所提供6到11歲兒童莫德納疫苗注射，家長應該盡快讓孩子注射，不要再觀望。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台南市6至12歲學童可在5大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓、中西區郭綜合醫院）預約接種。（南市府提供）

    台南市6至12歲學童可在5大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓、中西區郭綜合醫院）預約接種。（南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社會管制不加嚴！ 陳時中︰重大轉型期3因素控制疫情
    2022/05/11 17:05

    社會管制不加嚴！ 陳時中︰重大轉型期3因素控制疫情
    PCR量能吃緊！北市增8265例「有黑數」 柯文哲：病床還夠撐10天
    2022/05/11 17:05

    PCR量能吃緊！北市增8265例「有黑數」 柯文哲：病床還夠撐10天

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    嘉市+205 確診居家照護關懷醫療院所共8家
    2022/05/11 16:57

    嘉市+205 確診居家照護關懷醫療院所共8家
    盧秀燕說「中市醫療量能都快崩潰」 議員批打擊一線醫護士氣
    2022/05/11 16:57

    盧秀燕說「中市醫療量能都快崩潰」 議員批打擊一線醫護士氣

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播