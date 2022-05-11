真的奏效！台南打疫苗送快篩 2天2748位長者完成接種

台南市政府鼓勵65歲以上長者接種疫苗，祭出打疫苗送快篩試劑，實施2天即吸引2748位長者完成接種。（南市府提供）

2022/05/11 17:19

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市日前推出65歲以上老人，接種疫苗除了贈送500元禮券或衛教品外，再加送2劑家用快篩試劑，衛生局統計9日及10日實施以來，接種疫苗的長者達2748人，比起之前大約成長20%，新措施奏效。

衛生局表示，為鼓勵長輩接種COVID-19疫苗，65歲以上市民（含55歲以上具原住民身分者）即日起至5月31日接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，皆可領取500元禮券或禮品；5月9日起接種的65歲以上長者，還可於完成接種後3天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑。

市長黃偉哲說，市府積極地鼓勵民眾來接種疫苗，尤其是65歲以上高齡民眾，經過日前公布打疫苗送快篩後，65歲以上接種人次成果有一些增加，目前看來民眾都滿踴躍的。實施的這2天就有2748人來接種，成長約20%。他強調，希望健康是自己的，尤其長者能夠踴躍出來施打，建立的保護力，保護自己也保護家人，變成中重症的機會就少多了。

另6至12歲學童正在施打疫苗，也呼籲家長能讓小朋友施打，不入校施打者，也可在5大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓、中西區郭綜合醫院）預約接種。

以今日確診數為例，台南今天新增2073人，其中0到9歲有229人，占11%，10到19歲有169人，占8.2%；黃偉哲說，從確診分析可以看出11歲以下幼童染疫風險相當高，目前國小入校注射疫苗已開打，同時有多家醫療院所提供6到11歲兒童莫德納疫苗注射，家長應該盡快讓孩子注射，不要再觀望。

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台南市6至12歲學童可在5大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓、中西區郭綜合醫院）預約接種。（南市府提供）

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