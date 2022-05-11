學童確診、陪同居隔者領嘸快篩劑 南市府提醒隨時留意新制

指揮中心日前公布新校園防疫措施，5月8日起適用新制，快篩試劑配發數量調整為每生1劑，且無提供家屬快篩劑。（南市府提供）

2022/05/11 16:48

〔記者王姝琇／台南報導〕台南某家長透過社群媒體提出，家中學童確診，陪同居隔者沒有領到快篩試劑，質疑市府「吞了公費快篩試劑」？市府表示，8日起新制試劑配發數量調整為每生1劑，且無提供家屬快篩試劑。也提醒民眾隨時留意新制，「台南快疫通」LINE＠也會隨時提供新資訊查詢。

因應近來疫情快速變化，中央流行疫情指揮中心滾動式調整相關防疫規定及策略，地方政府也跟著隨時應變，但由於各項新制公布常常殺得民眾猝不及防，網路爆料或抱怨資訊滿天飛！

針對有家長提出，學童確診陪同居隔者沒有快篩試劑之疑義，南市教育局說明，有關校園快篩試劑發送，5月7日（含）前，國小及幼兒園學童經匡列為密切接觸者，可領取每生2劑、陪同居隔者1人3劑，共5劑快篩試劑。惟配合指揮中心公佈最新修正防疫措施，8日起，除同寢室室友仍列為居隔身分外，國小及幼兒園同班同學5月7日（含）前，被學校匡列為居家隔離者，自5月8日起調整為自主應變者，故試劑配發數量調整為每生1劑，且無提供家屬快篩試劑。

教育局強調，相關調整情形已同步於5月8日公布各校周知，即公告當日起適用。經查該幼兒園於5月8日至本市中心學校領取，依教育部規定適用最新試劑發送數量規劃，提供自主應變者每人1劑劑量，符合上開規定。

經查該名個案5月8日已領取1劑快篩試劑，但因該個案接獲居隔通知時，仍屬匡列舊制，因此才會在作業系統備註個案需領取3劑，此案屬匡列新舊制交接的轉換狀況，中央防疫政策改變迅速，盼民眾體諒。

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