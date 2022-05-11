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    主動關懷確診弱勢族群 南市設置街友居家照護房間

    南市社會局長陳榮枝（圖）出席防疫記者會，針對加強弱勢族群防疫，以及主動電話關懷弱勢確診者等作為進行說明。（南市府提供）

    南市社會局長陳榮枝（圖）出席防疫記者會，針對加強弱勢族群防疫，以及主動電話關懷弱勢確診者等作為進行說明。（南市府提供）

    2022/05/11 16:24

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增2073例本土個案。市長黃偉哲率社會局長陳榮枝等人召開防疫記者會，針對加強弱勢族群防疫，以及主動電話關懷弱勢確診者等作為進行說明。陳榮枝強調，65歲以上獨居長輩如確診將收治由專人照護；街友部分除加強防疫關懷外，也已提前整備20間居家照護房間，供確診街友使用。

    黃偉哲表示，有些弱勢族群由於資訊接收較不完整，在防疫部分的確需要大家來協助，社會局也主動關懷確診的弱勢族群；如果低收弱勢的市民朋友，無法取得快篩試劑，衛生局設置3大社區篩檢站（南區松柏育樂中心、新營營新醫院和新化體育公園）都能憑證免費為低收弱勢家戶做快篩。

    為加強弱勢族群防疫，南市社會局啟動主動關懷弱勢高風險族群相關措施，協助列冊身心障礙者及0到2歲嬰幼兒確診對象之居家照護，陳榮枝說，社會局一旦收到衛生局提供的確診名冊，將請社工主動致電關懷，提供諮詢服務及需求協助。至於65歲以上獨居長輩如確診，因其非屬居家照護對象，將依據指揮中心之確診者分流收治原則，收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護。

    社會局指出，協助街友防疫，也是弱勢照顧措施重要的一環。在加強關懷方面，除安排每日定點沐浴車，提供街友盥洗、量測體溫並發放口罩之外，也持續勸導街友施打疫苗；另外也針對列冊街友備妥快篩試劑，協助有疑慮者進行篩檢。

    在專責通報方面，社會局將請街友防疫班長平時注意街友身體狀況，一旦發現確診者，立即聯繫社會局及衛生局，後送相關醫療單位；若街友確診需居家隔離，該局已整備20間居家照護房間供街友使用，並由社工進行電話關懷及協助送餐。

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    台南市政府針對街友防疫除加強關懷外，社會局已提前整備20間居家照護房間，供確診街友使用。 （南市府提供）

    台南市政府針對街友防疫除加強關懷外，社會局已提前整備20間居家照護房間，供確診街友使用。 （南市府提供）

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