雨天須更注意安全距離！ 台南麻豆2事故9車連環撞

國道一號南向305公里台南麻豆路段今天上午近8點，疑因未保持行車安全距離，加上大雨，接連發生2起連環車禍，計有9車擦撞肇事，幸無人受傷。（讀者提供）

2022/05/11 15:32

〔記者楊金城／台南報導〕國道一號南向305公里台南麻豆路段今天上午近8點，疑因未保持行車安全距離，接連發生2起連環車禍，計有9車擦撞肇事，幸無人受傷。

台南市今晨陸續下起大雨，上午8點10分，依據南區氣象中心的豪大雨即時訊息，麻豆區累計時雨量52毫米、安定區56.5毫米。

國道第四警察大隊說，1部小客車今上午7點54分許行經國道1號南向305.6公里處，疑因未保持行車安全距離撞擊前方1部小客車，後方1部小貨車再追撞肇事。3車連環撞。

這起事故後方約100公尺處，另有1部小貨車也因未保持行車安全距離，追撞前方1部小客車，並陸續推撞前方4部小客車、貨車肇事，6車事故。

第四警察大隊說，2起事故計有9車肇事，無人受傷，各車駕駛人酒測值均為零。巡邏車到場後，迅速排除2起交通事故，但因逢上班尖峰時間，事故導致車流回堵，在上午8點42分許排除後，車流恢復正常。

第四大隊呼籲用路人，值此梅雨季節，雨天行車應遵守速限，並加大行車安全距離，小心開車、注意前方車況。

蘇姓車主說，上午7點多開車到佳里上班，快到麻豆交流道時下起傾盆大雨，雨刷也刷不乾淨，影響行車視線。

國道一號南向305公里台南麻豆路段今天上午近8點，疑因未保持行車安全距離，加上大雨，接連發生2起連環車禍，計有9車擦撞肇事，幸無人受傷。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法