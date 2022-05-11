南市財稅局：黃偉哲上任3年減債191億 升格後債務新低點

南市總體債務創新低點，去年底市民人均負債下降為2萬9561元。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/11 15:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲「省錢一哥」！南市財政稅務局今（11）日公布最新數據，黃偉哲上任3年以來，至去（2021）年底，南市總體債務減少191億元，為南市升格以來債務新低點，去年底市民人均負債也下降為2萬9561元，較黃上任時減少了2450元，減少金額及減幅均為六都之冠。

財稅局表示，市府透過靈活財務調度及減少不必要開支，2015年度迄今歲入出決算已連續7年賸餘，累計短絀自黃偉哲上任迄今由396億元減少為329億元，債務持續減少，去年底總體債務583億元，與2018年底上任時總體債務774億元相較減少191億元。

其中，公共債務減少52億元，而市民人均負債也從3萬2011元降至2萬9561元，減少了2450元，其減少金額及減幅均為六都之冠。今年長債舉借上限為1520億元，扣除長借未償餘額528億元後，尚可舉借空間高達992億元，較上任時增加了335億元的舉借空間。

財稅局分析表示，市府團隊落實「撙節優先，開源並濟」策略，順應民意採取房屋稅輕稅政策，歷年皆未新增舉債，更積極透過中央及民間資源促參方式，投入各項市政建設，例如完成新總圖、美術館、台江文化中心及新化果菜市場，開闢北外環道路、新建大臺南會展中心、開發沙崙健康產業園區等。

財稅局表示，財政成果主要是因開源節流效益浮現，減少債務改善財政體質，未來更有能力提供如長照服務、生育獎勵等與民眾生活切身相關的公共服務或建設，持續建設大台南

台南市府開源節流，2021年底總體債務583億元。（記者洪瑞琴攝）

台南開源節流建設市政，台南市立圖書館永康新總館，提供優質閱讀空間。（記者洪瑞琴攝）

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