為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南勝安宮廟埕落成營造友善環境 黃偉哲祈願健康平安

    剪綵前，市長黃偉哲特地向開漳聖王和池府千歲上香祈願，保佑里民平安順利、疫情早日平息。（記者王姝琇攝）

    剪綵前，市長黃偉哲特地向開漳聖王和池府千歲上香祈願，保佑里民平安順利、疫情早日平息。（記者王姝琇攝）

    2022/05/11 13:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區勝安宮廟埕廣場及開元路183巷道路開闢工程4月底完工，今（11）日正式啟用。市長黃偉哲表示，希望全新完工的廟埕廣場，不僅能作為社區居民活動空間、增進感情交流，擴寬的開元路183巷，更能改善在地通行及周邊排水問題。

    勝安宮廟埕廣場暨開元路183巷道路開闢工程，總經費1151萬元，由內政部營建署補助840萬、南市府自籌款311萬，共同籌資興建，於今年4月底如期完工，今天舉辦啟用典禮，當地里民們齊聚廟埕廣場熱鬧歡慶落成。黃偉哲、工務局長蘇金安、民政局長姜淋煌、北區區長李皇興等人出席剪綵，黃偉哲也特地向開漳聖王和池府千歲祈願保佑里民健康平安順利。

    該工程計畫弭平過往廟埕廣場與道路近80cm的高度差，完工後的廟埕面積約137坪，並鋪上花崗石材，營造出開闊的廟埕廣場及無障礙友善環境，方便年長者與孩童前來參拜或活動。而廟前2棵老榕樹原本有不正常落葉情況，經工程移植修剪後，也恢復往日茂盛，繼續陪伴社區居民。

    另與廟埕廣場一併施工的開元路183巷道路開闢工程，完工後的道路寬度拓寬為8米、長度約102米，兩側道路水溝總長340米，能夠改善勝安宮及其周邊對外通行與排水問題。

    勝安宮主祀開漳聖王和池府千歲，主委許俊雄表示，30餘年前從東豐路遷至中樓里重建，當時建廟都會將廟埕抬高，但因原本廟埕與巷道地面落差將近1米，交陪境及年長者前來參拜時較為不便，這次改造工程在廟方與施工團隊合作下，整個廟埕廣場環境有明顯改善，大家都讚不絕口！

    市長黃偉哲（圖中）今日出席勝安宮廟埕廣場暨開元路183巷道路開闢工程落成啟用剪綵活動。（記者王姝琇攝）

    市長黃偉哲（圖中）今日出席勝安宮廟埕廣場暨開元路183巷道路開闢工程落成啟用剪綵活動。（記者王姝琇攝）

    勝安宮廟埕廣場經工程改造消弭了過去與道路的高低落差，營造出開闊的無障礙友善環境。（記者王姝琇攝）

    勝安宮廟埕廣場經工程改造消弭了過去與道路的高低落差，營造出開闊的無障礙友善環境。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    元旦假期府城2廟會遶境半夜燃炮擾民 環保局開罰
    2022/01/02 21:44

    元旦假期府城2廟會遶境半夜燃炮擾民 環保局開罰
    桃竹苗區開漳聖王廟團共聚青埔「棒球廟」 祈求抗旱抗疫成功
    2021/04/10 22:09

    桃竹苗區開漳聖王廟團共聚青埔「棒球廟」 祈求抗旱抗疫成功

    名主持人竟迷吃油！靠一招降血脂
    天意？天公爐被貨車撞壞保險理賠 大溪仁和宮如願換新爐
    2021/02/17 22:44

    天意？天公爐被貨車撞壞保險理賠 大溪仁和宮如願換新爐
    花蓮勝安宮抽四季籤 王母娘娘預言「疫情平安」
    2021/02/13 16:39

    花蓮勝安宮抽四季籤 王母娘娘預言「疫情平安」

    「誠實服務」獲肯定 成就最強創業平台
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播