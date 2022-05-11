台南勝安宮廟埕落成營造友善環境 黃偉哲祈願健康平安

剪綵前，市長黃偉哲特地向開漳聖王和池府千歲上香祈願，保佑里民平安順利、疫情早日平息。（記者王姝琇攝）

2022/05/11 13:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區勝安宮廟埕廣場及開元路183巷道路開闢工程4月底完工，今（11）日正式啟用。市長黃偉哲表示，希望全新完工的廟埕廣場，不僅能作為社區居民活動空間、增進感情交流，擴寬的開元路183巷，更能改善在地通行及周邊排水問題。

勝安宮廟埕廣場暨開元路183巷道路開闢工程，總經費1151萬元，由內政部營建署補助840萬、南市府自籌款311萬，共同籌資興建，於今年4月底如期完工，今天舉辦啟用典禮，當地里民們齊聚廟埕廣場熱鬧歡慶落成。黃偉哲、工務局長蘇金安、民政局長姜淋煌、北區區長李皇興等人出席剪綵，黃偉哲也特地向開漳聖王和池府千歲祈願保佑里民健康平安順利。

該工程計畫弭平過往廟埕廣場與道路近80cm的高度差，完工後的廟埕面積約137坪，並鋪上花崗石材，營造出開闊的廟埕廣場及無障礙友善環境，方便年長者與孩童前來參拜或活動。而廟前2棵老榕樹原本有不正常落葉情況，經工程移植修剪後，也恢復往日茂盛，繼續陪伴社區居民。

另與廟埕廣場一併施工的開元路183巷道路開闢工程，完工後的道路寬度拓寬為8米、長度約102米，兩側道路水溝總長340米，能夠改善勝安宮及其周邊對外通行與排水問題。

勝安宮主祀開漳聖王和池府千歲，主委許俊雄表示，30餘年前從東豐路遷至中樓里重建，當時建廟都會將廟埕抬高，但因原本廟埕與巷道地面落差將近1米，交陪境及年長者前來參拜時較為不便，這次改造工程在廟方與施工團隊合作下，整個廟埕廣場環境有明顯改善，大家都讚不絕口！

市長黃偉哲（圖中）今日出席勝安宮廟埕廣場暨開元路183巷道路開闢工程落成啟用剪綵活動。（記者王姝琇攝）

勝安宮廟埕廣場經工程改造消弭了過去與道路的高低落差，營造出開闊的無障礙友善環境。（記者王姝琇攝）

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