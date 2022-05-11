南市防疫計程車 再招募24輛車備援

南市防疫計程車預備至少24輛車可隨時增援。（南市交通局提供）

2022/05/11 10:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）本土疫情變化迅速，防疫計程車量能「有備無患」，南市交通局今（11）日表示，隨著中央放寬就醫交通方式，目前南市防疫計程車有34輛上線服務，派車狀況穩定，另外也已預備至少24輛車可隨時增援。

南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲在疫情擴大後更緊盯防疫每個環節，要求交通局應隨時滾檢討防疫車隊服務量能，南市防疫計程車的需求尖峰在今年過年期間，因有大量防疫旅館及採檢接送需求，防疫計程車隊最多達70餘輛。

王銘德分析指出，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁各項防疫規定，例如放寬就醫交通方式可採步行、自行駕車、或同住親友接送等，不再硬性規定由防疫車隊接送，另目前放寬以快篩取代PCR，也減少外出採檢次數，防疫計程車需求相對也大幅減少。

王銘德指出，除各項規定放寬外，因南市確診人數相對較少，現有34輛防疫計程車量能足可因應，且隨時緊盯出車情形，近日平均每車每日約出勤4、5趟，顯示供需平衡合理，但仍審慎預備，持續招募有意願的熱心駕駛，已加碼備妥24輛車可隨時增援上線服務。

公共運輸處處長吳俁之表示，衛生局、公共運輸處和各車隊組成聯合派遣平台，派車作業順暢穩定，若是非緊急就醫、採檢、返家隔離民眾，均可依中央防疫規定決定適合的交通方式，若有搭乘防疫計程車需求，撥打防疫專線06-2880180，由市府評估後調派車輛接送。

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