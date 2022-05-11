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    首頁　>　臺南市

    台南確診累計破萬例 永康區最多已逾2千例

    今年台南武漢肺炎本土確診病例數分布圖。（擷自臉書）

    今年台南武漢肺炎本土確診病例數分布圖。（擷自臉書）

    2022/05/11 09:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內此波Omicron疫情升溫，台南市今年本土病例累計已逾1萬例，確診病例數分布與行政區人口數前3大相符，其中人口最多的永康區超過2千例最多，若以每萬人口確診數比較，新化區為112.6例最多。

    「台南式」臉書粉專貼出南市確診數分布圖，目前永康區2002例、東區1095例、安南區977例居前3名，亦是南市前3大人口密集區。若以每萬人口確診數超過1百人，則有新化區112.6例、山上區103.4例，另外確診數大都分布在人口活動多的市區。

    「台南式 」表示，由於有IG粉絲反應想了解各區確診數，所以製作分布圖，衛福部法傳系統可能會有延遲及異動情形，因此數字可能會有增加或減少，數字大致上僅供參考，以疾病管制署公告為準，同時提醒自己加強免疫力，戴好口罩勤洗手最重要。

    網友留言，「要共存了，確診是遲早的事。就算這次避開了，病毒也不會消失」 、「我老家左鎮不愧是個極度邊緣的地方」、「東區永康都算人口密集區，病毒在這裡感染人數多好像蠻合理的」、「能夠少去醫院還是儘量少去，染疫風險很高 」。

    相關新聞請見︰

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    台南確診病例數分布圖，網友討論。（擷自臉書）

    台南確診病例數分布圖，網友討論。（擷自臉書）

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