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    斥資25億改善山上淨水場 單日最高10萬噸直送南科

    穩定南科供水，玉峰攔河堰未來身負重任。（記者吳俊鋒攝）

    穩定南科供水，玉峰攔河堰未來身負重任。（記者吳俊鋒攝）

    2022/05/10 21:18

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南科學園區有「護國神山」台積電等知名大廠進駐，產業用水相當重要，經濟部自來水公司以前瞻經費25億元，展開山上淨水場的改善，提升玉峰攔河堰截取曾文溪川流淨化處理量，並增設口徑1200公釐的專管，直接送達，協助穩定供水；工程已經啟動，屆時在豐水期，單日最高可以有10萬立方米，效能翻倍成長。

    根據南科管理局的統計，目前園區每天合計用水約為20萬立方米，山上場的改善工程完成後，淨水處理的質與量都能提升，等於豐水期時，可供應一半的產業用水。

    受限於相關設備，以往山上淨水場取用曾文溪水後，先初步淨化，再送往新市區的潭頂淨水場接續處理，再透過系統供應南科用水。

    自來水公司第六區管理處長盧烽銘表示，即使在豐水期，山上場目前每天最高只能處理到4.5萬立方米，無法有效把握川流量，相當可惜，藉由改善工程，雨季時，就能充分利用曾文溪。

    25億元的改善計畫由水公司南區工程處負責，山上場舊設施要整修，保留原處理量能，順利的話，可望明年底前完成。

    另外，山上場也會擴建新設施，增加處理量能，達到單日最高供應10萬立方米，為此將於玉峰攔河堰旁再闢取水口，希望趕在2025年底完工。

    改善計畫還包含從山上場增闢專用管線，未來可將淨水直送科學園區，全長13.5公里，經水道博物館前轉南175線、南138線到台1線，再由新市的富強路、新港社大道、民生路，進入園區供水系統，分段埋設，陸續進行中。

    自來水公司以前瞻經費25億元，進行山上淨水場的改善工程。（記者吳俊鋒攝）

    自來水公司以前瞻經費25億元，進行山上淨水場的改善工程。（記者吳俊鋒攝）

    從山上淨水場將水直送南科的專用管線，正陸續埋設中。（記者吳俊鋒攝）

    從山上淨水場將水直送南科的專用管線，正陸續埋設中。（記者吳俊鋒攝）

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