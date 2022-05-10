台南某私幼隱匿確診者致疫情擴散 市府重罰13.5萬

台南某私幼傳出隱匿確診者導致疫情擴散，衛生局經調查屬實並予以嚴懲，依傳染病防治法共計開出13萬5千元罰鍰。 （南市府提供）

2022/05/10 16:52

〔記者王姝琇／台南報導〕有關日前網友於「爆怨公社」貼文，透露兒子幼兒園班上有同學確診，園方沒有第一時間停課清消，而是假裝沒這回事「隱匿確診者前1天有到校」，導致疫情擴散，上述嚴重行為已違反防疫措施，市府衛生局已依傳染病防治法共裁罰13萬5千元罰鍰。

有關「爆怨公社」PO文，透露兒子幼兒園班上有同學確診，園方沒有第一時間停課清消一案，經調查園方面對衛生所、教育局數次疫情調查時未詳實說明，接獲確診個案未即時停課，導致疫情擴散，衛生局於5月9日予以嚴懲，依傳染病防治法第43條第2項、第37條第1項規定，分別裁罰12萬、1萬5千元，共計13萬5千元整罰鍰。

市長黃偉哲呼籲，學校及家長應共同攜手落實防疫，也嚴請業者應隨時更新防疫資訊，倘違反上開校園防疫措施（隱匿、未落實等），將依傳染病防治法之相關條文規定，處予罰鍰，請業者確實遵守防疫規定，若執意違反者將進行相關裁罰。

衛生局說明，為避免校園COVID-19群聚感染、致疫情擴大，5月8日前的防疫措施，依傳染病防治法規定：（一）傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙、（二）本府教育局2022年4月12日公告，有關本市所屬學校因應COVID-19實施暫停實體課程標準，其班級內有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸之班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍等人員之班級，在被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日，改為線上課程，經檢驗為陰性後，該班恢復實體授課、（三）近期相關防疫規定應依中央流行疫情指揮中心及本市相關公告遵循。該私幼明確違反相關規定，故予以重罰。

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