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    首頁　>　臺南市

    提供快速服務 台南建置幼兒及孕婦夜間急重症綠色通道

    台南市尚有8717人在隔離中，市府宣布即日起建置幼兒及孕婦夜間急重症綠色通道。（南市府提供）

    台南市尚有8717人在隔離中，市府宣布即日起建置幼兒及孕婦夜間急重症綠色通道。（南市府提供）

    2022/05/10 16:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市12日起指定院所開放6至11歲學童預約接種疫苗，並為幼兒及孕婦加開夜間急重症綠色通道。此外，今天開始實施65歲以上打疫苗送快篩，首日共259人完成接種，副市長趙卿惠表示，發現長者部分仍有些疫苗施打量能不夠，為鼓勵長者施打疫苗，不分劑別市府都會配送家用快篩試劑2劑。

    衛生局表示，為方便兒童接種疫苗，12日起6至11歲學童可在指定醫院接種疫苗，採網路掛號預約，已預訂診次有成大醫院13、20日下午診、奇美醫院12、19日上午診、台南新樓醫院13、20日上午診、麻豆新樓醫院17日下午診，及郭綜合醫院20日上午門診。另針對高風險的幼兒及孕婦，即起於成大、奇美、郭綜合和麻豆新樓醫院開設夜間急重症綠色通道 。

    疫情部分，台南市今日新增1489名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，包含725例男性、764例女性個案，年齡介於未滿10歲至90歲以上，發病日介於5月1日至5月9日，86.4%於8日及9日發病，今日病例中包含507例為無症狀感染；今年截至昨（9）日累積確診10448人，其中1731人已解除隔離，尚有8717人在隔離中。

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