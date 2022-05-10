為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    新營太子宮廟傳委員遭主委等人圍毆 主委駁不實指控

    新營太子宮信徒代表許燕飛（中）今由前主委王献彰（右）、南市議員趙昆原（左）等人陪同召開記者會，指控廟內傳暴力事件。（記者王涵平攝）

    新營太子宮信徒代表許燕飛（中）今由前主委王献彰（右）、南市議員趙昆原（左）等人陪同召開記者會，指控廟內傳暴力事件。（記者王涵平攝）

    2022/05/10 16:31

    〔記者王涵平／台南報導〕新營太子宮廟號稱台灣中壇元帥總廟，日前卻傳管委會委員因質疑廟方遲不召開管委會，遭主委等人圍毆，主委許清標駁斥為不實指控，強調保留法律追訴權。警方表示已受理報案，掌握特定對象，全力偵辦中。

    新營太子宮信徒代表許燕飛今由前主委王献彰、南市議員趙昆原等人陪同召開記者會，指稱管委會委員謝文章於5月7日下午在太子宮廟後方出租的鐵皮屋內遭人圍毆並限制行動，動手者約6、7人，還包括主委許清標，原因只是謝文章質疑為何管委會連續3個月未召開，主委稱是因為疫情關係，但為何歌唱等活動還是照常舉行。

    王献彰、趙昆原表示，太子宮過去連年獲得全國宗教公益獎，對太子宮傳出暴力事件感到相當遺憾，也表達譴責，希望警方全力偵辦，還給廟宇清淨之地，讓神威遠播。

    許清標則回應，7日當天在廟內舉辦慶祝母親節歌唱活動，謝文章透過秘書電話聯絡，在電話中質疑為何兩個月未召開管委會，因當時抵達歌唱會場，請謝文章到廟內當面解釋，謝文章到場後，因先忙著與妻子上台唱歌、頒獎，之後完全不知道謝遭毆打一事，更沒有所謂參與圍毆，已前往新營分局完成筆錄製作，對於相關不實指控將保留法律追訴權。

    新營太子宮傳暴力事件，管委會主委許清標駁斥參與圍毆等不實指控，強調保留法律追訴權。（記者王涵平攝）

    新營太子宮傳暴力事件，管委會主委許清標駁斥參與圍毆等不實指控，強調保留法律追訴權。（記者王涵平攝）

    新營太子宮廟日前傳管委會委員謝文章在廟內遭毆打。（趙昆原服務處提供）

    新營太子宮廟日前傳管委會委員謝文章在廟內遭毆打。（趙昆原服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新營太子宮首辦燈會 2層樓高鳥居吸睛
    2019/01/26 19:40

    新營太子宮首辦燈會 2層樓高鳥居吸睛
    「太子爺悠遊卡」全台首發 新營太子宮過爐加持
    2018/10/05 14:27

    「太子爺悠遊卡」全台首發 新營太子宮過爐加持

    余祥銓甩肉12公斤 再創人生事業高峰
    認識三太子在地文化 新營新興國小新書發表
    2017/09/30 12:40

    認識三太子在地文化 新營新興國小新書發表
    可望破紀錄！新營太子宮鑑醮神尊近1萬8千尊
    2016/12/11 14:31

    可望破紀錄！新營太子宮鑑醮神尊近1萬8千尊
    新營太子宮 常務委員、監事改選爆爭議
    2015/07/02 06:00

    新營太子宮 常務委員、監事改選爆爭議
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播