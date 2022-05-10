新營太子宮廟傳委員遭主委等人圍毆 主委駁不實指控

新營太子宮信徒代表許燕飛（中）今由前主委王献彰（右）、南市議員趙昆原（左）等人陪同召開記者會，指控廟內傳暴力事件。（記者王涵平攝）

2022/05/10 16:31

〔記者王涵平／台南報導〕新營太子宮廟號稱台灣中壇元帥總廟，日前卻傳管委會委員因質疑廟方遲不召開管委會，遭主委等人圍毆，主委許清標駁斥為不實指控，強調保留法律追訴權。警方表示已受理報案，掌握特定對象，全力偵辦中。

新營太子宮信徒代表許燕飛今由前主委王献彰、南市議員趙昆原等人陪同召開記者會，指稱管委會委員謝文章於5月7日下午在太子宮廟後方出租的鐵皮屋內遭人圍毆並限制行動，動手者約6、7人，還包括主委許清標，原因只是謝文章質疑為何管委會連續3個月未召開，主委稱是因為疫情關係，但為何歌唱等活動還是照常舉行。

王献彰、趙昆原表示，太子宮過去連年獲得全國宗教公益獎，對太子宮傳出暴力事件感到相當遺憾，也表達譴責，希望警方全力偵辦，還給廟宇清淨之地，讓神威遠播。

許清標則回應，7日當天在廟內舉辦慶祝母親節歌唱活動，謝文章透過秘書電話聯絡，在電話中質疑為何兩個月未召開管委會，因當時抵達歌唱會場，請謝文章到廟內當面解釋，謝文章到場後，因先忙著與妻子上台唱歌、頒獎，之後完全不知道謝遭毆打一事，更沒有所謂參與圍毆，已前往新營分局完成筆錄製作，對於相關不實指控將保留法律追訴權。

新營太子宮傳暴力事件，管委會主委許清標駁斥參與圍毆等不實指控，強調保留法律追訴權。（記者王涵平攝）

新營太子宮廟日前傳管委會委員謝文章在廟內遭毆打。（趙昆原服務處提供）

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