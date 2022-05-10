南市災害演練 直升機也支援、陸空合力救人

台南市政府舉辦今年度的災害防救演練，過程逼真。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/10 16:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南今年度的災害防救演習今天登場，包含連環車禍、氣體外洩的搶救，以及疏散撤離、就地避難，還有收容處所開設等操練，空勤總隊直升機也支援，陸空一起救人，市政府消防局更運用了ALOHA科技模擬分析擴散範圍，首度結合毒性化學災害潛勢區域發佈告警細胞廣播服務的簡訊，過程逼真。

這場災害防救的操練下午登場，在仁德區的崑崙路與西安宮，以及台南都會公園等地辦理綜合實作，還有收容處所開設，動員參演計有102車、1580人，空勤總隊直升機1架次。

今天的實作項目，包含「車禍救助與化學槽車翻覆氣體外洩搶救」、「疏散撤離與就地避難演練」、「收容處所開設與防疫演練」、「成立災害應變前進指揮所及國軍、中央災害應變協調所」等。

另外，演習也選定毒災擴散下風處的德南國小，以及尚美老人養護中心，分別4月27日上、下午採無預警方式辦理應變動員演練。

這次演練除了市政府團隊之外，含有奇美實業、空勤總隊、環保署、國軍，以及高雄市、屏東縣的消防局，加上毒災聯防業者、二行里、文賢里等社區組織，還有尚美老人養護、德南國小等單位共同參與，內政部次長陳宗彥也到場。

兵棋推演於嘉南藥理大學禮堂進行，採無腳本方式參考台南災害潛勢風險分析與歷史案例，想定複合式推演狀況，進行沙盤推演與討論，市政府進行跨局處戰術研討以貼近實際。

同時邀請仁德區養護中心、國小、幼兒園等弱勢族群共同參與兵棋推演，以深入鄰里社區防災量能，啟動自主防災社區的應變量能。

實兵演習於仁德區崑崙路以封閉方式做實地、實物、實作方式的演練，驗證上午兵棋推演情境想定各項狀況，其中化學槽車翻覆採「不壓縮時序」原則，演練降溫、止漏、移槽、扶正等作業，同時結合高空砲塔車、救災機器人及UAV無人機協助救災。

重大車禍的演練，則結合消防局CCIO現場救災指揮架構，以及大量傷病患緊急醫療救護，加上直升機傷患後送作業。

演習想定毒性化學氣體擴散，下風處利用空氣微型感測器監測空氣品質、運用ALOHA科技模擬分析擴散範圍、結合毒性化學災害潛勢區域發佈告警細胞廣播服務（CBS）簡訊等措施。

台南市政府舉辦今年度的災害防救演練，過程逼真。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府舉辦今年度的災害防救演練，過程逼真。（記者吳俊鋒攝）

空勤總隊的直升機也支援救護，順利起降，將傷患後送。（記者吳俊鋒攝）

消防機器人也參與化學槽車的灌救作業。（記者吳俊鋒攝）

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