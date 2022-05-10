南市灣裡台86線橋下空間閒置 公總：活化當停車場、休閒空間

立委林俊憲（右二）與地方議員、公路總局、市府交通局有關單位會勘台八六線台南南區省躬里高架路段橋下閒置空間的活化使用問題。（記者王俊忠攝）

2022/05/10 13:44

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區灣裡台86線快速道路經過的省躬里地區，從86線高架道路東側永成路到西側明興路一帶約2公里長的高架路橋下空間，多數閒置迄今。立委林俊憲10日會同地方民代與公路總局有關單位會勘，公路總局同意在不影響高架路橋結構安全下，提供地方活化作為停車場、休閒運動遊憩空間使用。

林俊憲指出，南區喜樹、灣裡地區生活圈因歸仁沙崙智慧科技城帶動周邊發展，台86線接通喜樹灣裡、直達台17線西濱公路黃金海岸，交通便捷，加上政府進行喜樹灣裡市地重劃開發、力推觀光發展特定區，近年來地方人潮回流、人口增加，已非老台南人眼中的「庄腳」地方，其與鄉親都在思索尋找可用空地，感謝公路總局從善如流，願意無償撥用86線高架路橋下閒置空地，供地方活化使用。

市議員呂維胤與地方鄰長表示，該處省躬里第14鄰原有1百多住戶，如今增加到9百多戶，估計到今年底可能破千戶，生活公共空間設施增設刻不容緩，感謝中央願意無償撥用空地，讓中央、地方無縫連線，增加民眾休憩可用空間。

市議員林美燕也說，省躬里近來人口成長快速，休閒用地需求倍增，86線道路橋下長廊應一起規劃使用；另，鄉親也反映地方有積水情況，希望立委能一併向中央爭取用地與經費補助，活化閒置空間及改善排水問題。

包括南市府交通局、體育處、工務局等單位說，這段橋下閒置空間可作為停車場、運動休閒設施、兒童遊樂設施等規劃；公路總局代表說，只要在確保高架路橋墩結構安全下，興建建物須離開橋墩一段距離（留作維修空間），公路總局願配合提供橋下土地給地方政府斥資興建合適的公共休閒設施。

立委林俊憲與地方議員、公路總局、市府交通局有關單位會勘台八六線台南南區省躬里高架路段橋下閒置空間的活化使用問題。（記者王俊忠攝）

台八六線台南南區省躬里高架路段橋下土地空間閒置多時，地方民代關切活化使用問題。（記者王俊忠攝）

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