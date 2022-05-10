為什麼全校遠距教學台大可以、成大沒有？成大曝原因驚人數字

面對嚴峻疫情，成功大學採取線上與實體等多元防疫教學措施。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/10 12:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕這波Omicron疫情持續升溫，台灣大學已宣布自9日起全面遠距教學演練2週，但是成功大學未實施引發校園議論，甚至遭虧「這就是成大贏不了台大的原因」。對此成大回應表示，分析目前134例成大學生確診例中沒有課堂傳播鏈，以社區活動為主，單是1個社團傳播鏈就占5分之一，基於教學與防疫兼顧，目前實體與線上併行。

成功大學副校長兼防疫長李俊璋指出，課堂上都有戴口罩，遵守防疫規定，感染風險相對低，目前134例感染源主要來自社區、社團或跟朋友唱歌、吃飯、跳舞、交談等人際上脫口罩面對面超過15分鐘以上，並沒有人是在課堂教室中染疫的，課堂既然不是重要傳播鏈，讓確診者線上，其他學生上實體課，學生們反而不必害怕到校上課。

李俊璋說，大學具有社會責任，成大有2萬2千學生，加上教職員工則達3萬人，理應考量如何避免影響社區乃至整個台南市，所以他在學生座談會中舉美國為例，指出華盛頓大學全校遠距後，所在地西雅圖爆發嚴重疫情，確診人數是全美各地最多的，研究顯示可能與遠距有關。

李俊璋說，「守好成大也是守護台南」，所以去年成大主辦2021年全大運開幕前夕正遇到疫情最高峰，當時仍喊停延期比賽，就是考量到全大運賽事規模之大有可能對社區乃至整個南市疫情造成衝擊。

李俊璋表示，相信多數學生認真上課，成大有不少師生反應，遠距教學無法充份完整學習內涵，例如許多需要實驗或是研究所課程，其學習效果就非遠距課程所能達成，所以決定採取實體加線上的課程方式，並依多樣性課程的差異，開放師生共同討論決定採實體或遠距課程，以達到減災防疫的目標。

李俊璋表示，北部疫情相較於台南嚴峻，區域性防疫各不同，這波疫情跟去年不同，台南目前仍守得好，校園維持健康防疫、正常生活。

據了解，教育部開放大專進行「防疫授課演練」，以1到2週為原則。成大昨（9）日舉行校長與學生有約座談會，有學生要求全面遠距教學，校方提到成大防疫是為守住台南疫情，遠距上課可能會有學生不上線，引起部份學生反彈。

成大未實施全面遠距教學，引發校園議論。（擷自Dcard成大版）

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