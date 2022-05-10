今日下午台南仁德演習發布告警訊息 民眾收訊勿驚慌

台南市府將於10日下午在仁德區舉行災害防救演習，市府將對演習區域附近民眾手機發布告警訊息。（南市消防局提供）

2022/05/10 11:05

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府預定於5月10日下午1點半至4點半舉行「2022年災害防救演習」，地點在仁德區崑崙路及台南都會公園等，配合演習情境，將於當日下午1點半至2點之間針對南市仁德區與歸仁區全區發布演練告警訊息，包含有中英文各1則。

南市消防局提醒民眾，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，這只是配合演習進行發布演練訊息，目前沒有發生災害或異常狀況。（且因災防告警訊息特性，南區、東區、永康區及關廟區鄰近仁德區或歸仁區交界處都可能接獲訊息）。

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地台涵蓋範圍內的所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前台灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息的民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

本次測試預計發送訊息內容如下：

[演練][疏散避難警報]111年度台南市災害防救演習，毒災暨懸浮微粒災害疏散避難警報發送演練，台南市災害應變中心06-2975119#9。

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