今年降雨低於歷來同期均值 曾文水庫蓄水率28％盼梅雨「進補」

今年到目前為止，曾文水庫上游累積降雨量，低於歷來同期的平均值。（南水局提供）

2022/05/09 22:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕汛期已至，中、北部各大重要水庫的蓄水率都達8、9成，但國內最具規模的曾文水庫現階段才28％，水利署南區水資源局的統計，主要是上游今年到目前為止的累積降雨量，低於歷來同期的平均值，因仍要供應農業灌溉，期待即將迎來的滯留鋒面，能對水情有所助益。

南水局副局長王瑋表示，從元旦迄今，曾文水庫上游的累積降雨量，為歷來同期平均值的91％，正積極調控，確保供水穩定，由於進入5月，也已做好整備，全力防汛；他強調，目前水情正常。

王瑋指出，依中央氣象局預報，12日開始鋒面接近，屆時降雨機率會逐漸提高，將密切監控、因應，也籲請民眾平時多節約用水，珍惜水資源。

根據觀測資料，汛期以來，曾文水庫上游累積降下61毫米，逕流有限，僅對水情小助益，即將到來的梅雨鋒面，是否可以「大進補」，引起關注。

截至今晚10點，曾文水庫水位標高206.27公尺，蓄水率為28.01％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量仍逾1.92億立方米。

至於供應民生用水的南化水庫，水位標高170.86公尺，有效蓄水量4812萬立方米，蓄水率53.86％。

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