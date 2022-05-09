議員初選捲入「偏心」風暴 謝龍介︰給年輕人機會就是給黨香火

謝龍介今晚在臉書張貼他與蔡宗豪拜票合照，並對「偏心說」提出說明。（擷取自謝龍介臉書）

2022/05/09 21:08

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市中西區、北區選區市議員初選，今天起進行為期3天的民調，國民黨台南市長參選人謝龍介針對外界質疑他「偏心」，今晚特別提出說明，強調國民黨確實必須要有新血加入，既然國民黨在中西區與北區一次空出包括他在內的2席當選空間，留給年輕人一席機會，就是留給國民黨一脈香火！

謝龍介在臉書澄清說明，馬上有參選人親自回應，投入初選的姚正玉留言說，「民調開始了，還在挺，真的偏心吧！國民黨台南市議會黨團不會因為有一個26歲的一員就變得比較強。」

她留言說，「國民黨已經針對35歲以下年輕人有加分百分百的提名保障和優勢，謝市長真的不需要擔心，如果加一倍的成績還需要市長參選人偏心護航，那大選怎麼辦，我們肯定國民黨需要新血，但只挺一個沒有用，國民黨在該選區有3席實力，以謝市長的高度是要加強團結，讓3席全上，不要只看到一個人。」

國民黨中西區、北區選區市議員初選，這次共有媒體人姚正玉、26歲年輕人蔡宗豪、北區永祥里長高凱旋和北區前長榮里長潘美純等4人參選，爭取2席提名。

謝龍介說，有媒體質疑他「偏心」支持26歲的蔡宗豪角逐黨內初選。過去，國民黨被批評不重視年輕人，離年輕人太遠，現在多幫年輕人一點，又被批評不夠公平，但數據不會騙人。

他表示，目前國民黨南市議會黨團15位議員，平均年齡59.4歲。其中60歲以上8人，50歲以上6人，只有一位「三字頭」。在台南，國民黨人才斷層，已經不能裝作沒這回事了！

謝龍介說，他的主張很簡單，優秀的資深議員，要留住；優秀的年輕新秀，要培養。蔡宗豪願意披上國民黨出征，「我願做他的後盾，也願做他的導師，一個蔡宗豪若能成功了，讓台南年輕人知道，國民黨是跟在地『玩真的』，也許就有更多年輕人願意認識，了解，進而接納國民黨。

他說，他這次參選市長，一屆市政成敗固然事關重大，但能否為國民黨創造出更多想像，那更是十年、數十年的功德。

參選人姚正玉說，國民黨在中西和北區選區有3席實力，以謝龍介的高度是要加強團結，讓3席全上，不要只看到一個人。（擷取自姚正玉臉書）

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