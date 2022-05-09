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    鏈結南科、沙崙 台南捷運深綠線可行性研究獲中央補助1500萬

    台南市捷運深綠線可行性研究，獲交通部同意補助1500萬元經費。（圖由台南市交通局提供）

    台南市捷運深綠線可行性研究，獲交通部同意補助1500萬元經費。（圖由台南市交通局提供）

    2022/05/09 18:36

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市捷運整體路網規劃經交通部核備後，優先路網中鏈結南科、沙崙綠能科學城的深綠線可行性研究，今（9）日獲交通部再同意補助1500萬元，期許未來透過捷運深綠線鏈結台南科技雙引擎，強化產業群聚及引進人才。

    台南市交通局長王銘德表示，捷運第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，正依程序積極推動規劃作業中，考量南科的快速發展及沙崙的發展潛力，未來產業發展雙核心，預估可為台南增加8萬5千個就業機會，每年貢獻1.1兆產值，針對府城、南科及沙崙三核心生活圈，交通鏈結優化日益重要，立法院交通委員會與交通部於4月6日至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網規劃進度，交通部長王國材對台南捷運深綠線建設計畫表示支持，交通部也以最快速度於今天同意捷運深綠線可行性研究的經費補助。

    王銘德指出，捷運深綠線預計南起藍延線BH01站（歸南里站、市道182）、行經高鐵橋旁（台39）至南科及週邊生活發展區，沿線包含歸仁、新化、新市及善化等行政區，交通局已著手啟動並趕辦深綠線可行性研究作業，實際路線將於可行性研究評估確認。

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