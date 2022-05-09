南市公布新停課處理原則 授權各校自主應變較嚴格作法

台南市教育局公布新的停課處理原則。（台南市教育局提供）

2022/05/09 17:19

〔記者劉婉君／台南報導〕中央校園防疫停課新制5月8日上路，不少家長擔心學童尚未接種疫苗，隨著校園確診案例增加染疫風險也提高，台南市教育局今天在防疫記者會上，宣布南市新版的校園停課處理原則，強調遵循中央以「確診個案」為核心的防疫規範，但也授權各校因地制宜的自主應變採取較嚴格的全班或全校性停課措施。

教育局表示，配合中央疫情指揮中心及教育部公佈的新版防疫措施，南市新的校園停課標準也同步取消全校「確診個案」及「密切接觸者」就讀班級達全校1/3班或10班以上得全校停課2日的規定，對全班停課也配合中央調整認定方式和停課日數，但各校仍可考量運作量能、課務及師資規劃、線上授課的有效性等因素，「自主應變」並採取較嚴格的認定方式與停課措施，只要通報主管機關備查即可。

新修訂的停課處理原則中，國小及幼兒園階段：（一）考量疫苗施打尚未普及，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之同學與導師（國小以下同班同學），全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。（二）招收國小以下學童之安親班與課後照顧中心比照辦理，但其學生所需之快篩試劑由學校發放，不重複提供。

國中及高中階段：（一）取消全班性暫停實體課程方式，與確診個案同班同學不須居家隔離，以該確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。（二）招收國中及高中學生之補習班比照辦理，但其學生所需之快篩試劑由學校發放，不重複提供。

另外，各級學校課程、社團及活動：與確診個案於「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該類人員（教師、學生、教練等）實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

教育局長鄭新輝表示，學生因確診、居家隔離、實施防疫假，無法到校，不列入出缺勤紀錄。教職員工確診者，請「公假」；居家隔離者，請「防疫隔離假」。家長如需照顧學生，得申請防疫照顧假。5月7日前已實施暫停實體課程的班級，依學校原規定辦理；5月8日起適用新制。

鄭新輝指出，新修訂的停課實施原則，將校內與確診者有密切接觸的教職員工生列為自主應變的停課對象，並提供3日防疫假，不列入出缺勤，由學校直接提供快篩試劑，以即時判斷及掌握篩檢結果，適時阻斷可能的傳播風險，校園防疫的嚴謹性仍在。

對於國高中若有班級學生確診，其密切接觸者的匡列方式採「九宮格」認定，有過鬆的疑慮部分，皆可由各校經實際評估考量後，透過校內防疫專責小組討論，自主應變並採取較嚴格的全班停課方式。此外，若校內確診班級師生多、校內實體授課師資調配有困難，學校也可自主決定是否要全校停課，做好線上課程規劃。

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