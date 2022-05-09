台南+1434 長者打疫苗加送2劑快篩試劑

台南市持續開設篩檢站，若市民為確診者的接觸者然或家用快篩陽性，可前往篩檢。（圖由南市府提供）

2022/05/09 16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今天新增1434名武漢肺炎本土病例，為鼓勵長者施打疫苗，台南市65歲以上長者，即日起只要施打疫苗，不限場牌和劑次，均可領取2劑快篩試劑。另，台南市確診者居家照護自4月26日開辦以來，共有3931位個案，目前均未有轉住院的情形，市長黃偉哲說，也就是到目前為止沒有中重症者，甚至死亡者，希望能繼續保持下去。

中央今天公布台南1448例，不過，其中14例為外縣而轉出，台南市實際為1434例。

南市衛生局許以霖表示，為鼓勵長者接種疫苗，經市長指示即日起，台南市65歲以上長者接種武漢肺炎疫苗，除原有5月底前施打贈送500元禮券外，長者施打不限接種廠牌及劑次，可於完成接種後3天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑，接種疫苗可強化個人防護，請市民朋友多鼓勵家中長輩盡快接種，可透過「台南打疫苗」APP或向各診所預約。

有關南市居家照護目前執行狀況，許以霖表示，台南市確診者居家照護自4月26日開辦以來，共有3931位個案，經醫院複評，目前均沒有轉住院的情形。

許以霖表示，另外，台南市持續開設篩檢站，若市民為確診者的接觸者然或家用快篩陽性，請佩戴口罩、持身分證及健保卡，於5月10日至15日上午9時至11時，前往新化體育公園或南區松柏育樂中心，或於8時至10時前往營新醫院進行鼻咽快篩。

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台南市政府召開防疫記者會，宣布65歲以上長者，即日起只要施打疫苗，就送2劑快篩試劑。（圖由南市府提供）

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