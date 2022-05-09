民進黨南市議員山區人選3人相爭 前南化代表會主席陳福慶出線

民進黨台南市議員第四選區議員參選人，經市黨部投票由前南化鄉代表會主席陳福慶勝出，將代表民進黨參選。（圖由南市民進黨部提供）

2022/05/09 15:38

〔記者蔡文居／台南報導〕今年底台南市議員選舉，民進黨在山區第四選區（楠西、南化、玉井、左鎮），共有3人有意參選，多次協調均無法達成共識，經民進黨台南市黨部臨時執委會不記名投票產生人選，由前南化鄉代表會主席陳福慶勝出，將提報民進黨中央黨部，待6月8日中執會通過，代表民進黨參選。

民進黨南市黨部主委潘新傳表示，山區第四選區一向藍大於綠，在台南屬於艱困選區，上屆選舉有3位綠營同志參選，以至於票源分散無法保住這席議員，這次有立委郭國文助理賴懋慶、前議員王峻潭兒子王博程、前南化鄉代表會主席陳福慶等3人有意角逐，經多次協調都無法達成共識，4月26日市黨部臨時執委會決議5月5日再舉行一次臨時執委會，決定最終人選。

潘新傳表示，經4月29日於市黨部做最終協調未果，才在上週四臨時執委會，現場16位出席執委一致同意下進行不記名投票，最終由陳福慶勝出，將獲徵召出戰山區。市黨部定會凝聚山區所有力量，全力打贏這場選戰。

市黨部執行長張孟暉表示，2022年直轄市議員提名加上山區這一席共34席全部到位，面對年底大選市黨部將傾巢而出，全力輔選，達成「市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利」的目標。

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