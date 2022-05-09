台南吸金上億疑詐騙案逾55人受害 24歲男失蹤家人憂被綁

二十四歲劉姓男子被控涉代投資股票吸金上億元行方不明，家人擔心其安危。劉臉書還被PO上他與大批現鈔的炫耀合照。（取自劉男臉書）

2022/05/09 13:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區1名24歲的劉姓男子涉嫌代友人操作買賣股票，日前突然人間蒸發、不知去向，有投資友人指控劉涉捲款上億元逃跑，劉男家人在今天上午接受媒體訪問時說，劉男已有幾天沒跟家人聯絡，擔心他被綁走，目前行方不明，家人都很擔心其安危。

劉男被控以代操作買賣股票方式吸金，近來國內股票市場行情不佳，日前劉竟避不見面、宛如人間蒸發，近日安平轄區警分局有許多受害民眾漏夜前往報案。南市警四分局今天表示，已有55名受害者報警，被害金額達1億1983餘萬元，且報案的受害人持續增加中。

劉男的家人透過住家門口對講機對外說明，劉男之前有投資股票，因做的不錯、有獲利，才幫小學同學玩股票，同學有賺錢，起初沒有跟同學收費，後來參與投資的人愈來愈多，劉男心想要繳手續費與證交稅，所以後來才每投資1萬元收1千元費用，繳手續費與證交稅，不是靠這個去賺投資者的錢。

劉男家人說，劉男的心很軟，從國中起就開始關心流浪之家、會到台南火車站關心流浪街友及送飯，這些都有紀錄可以查，他不是1個心很狠的人。

劉家人透露，5月5日一早，家人出門到雪霸國家公園玩，劉男並沒有去，當天也沒與劉碰面。在家人回程時經過嘉義民雄時，曾LINE給劉問說要不要買鵝肉回去給他吃？他就沒有讀取回覆，之後就失蹤、不知去向，迄今下落不明，家人也很擔心他可能被人綁走。

據了解，劉男除了代友人投資股票，也在台南市區開了兩家洗包洗鞋店。劉男家人說，劉生意做得不錯後曾問過要不要請保鑣？最近有投資人到家裡問他行蹤，只不過有兩星期沒有拿到分紅，投資人就等不住、找警方報案，劉已約4、5天沒有與家人聯絡，很讓人擔心其安危。

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