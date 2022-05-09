國軍野戰訓練場變身西拉雅官田遊客中心 獲2022建築園冶獎

西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。（圖由管理處提供）

2022/05/09 12:27

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳及景觀水池，飛簷式折版構架屋頂，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。

官田遊客中心將西拉雅族祀壺文化融合成建築的弧形牆面，也利用西拉雅族刺繡花型及服飾色彩妝點外觀，園區保留11公頃基地原有的丘陵地形以半覆土式建築設計遊客中心，可直達2樓展示空間及戶外無邊際水池，視野很棒，後方則是著名的西拉雅大草原，營造出休憩活動氛圍，大受親子喜愛。

官田行政暨遊客中心整體設計也是棟綠建築，採大面積的綠化量、保水透水鋪面、節能及水資源回收設備，裝設太陽能發電設備可節省25%的用電量。

西拉雅管理處處長徐振能說，園區運用基地原有地形以綠建築融入山坡地景的配置方式，保留大部分原有地形及老樹，除了是管理處的新家，也營造出適合全家大小休憩的好去處，結合鄰近的菱波官田自行車道，串聯官田烏山頭水庫、八田與一紀念園區、水雉生態教育園區、隆田文化資產教育園區，帶動地區的觀光發展，也大大提升區域環境品質。

西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

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