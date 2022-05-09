為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    國軍野戰訓練場變身西拉雅官田遊客中心 獲2022建築園冶獎

    西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。（圖由管理處提供）

    西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。（圖由管理處提供）

    2022/05/09 12:27

    〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳及景觀水池，飛簷式折版構架屋頂，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。

    官田遊客中心將西拉雅族祀壺文化融合成建築的弧形牆面，也利用西拉雅族刺繡花型及服飾色彩妝點外觀，園區保留11公頃基地原有的丘陵地形以半覆土式建築設計遊客中心，可直達2樓展示空間及戶外無邊際水池，視野很棒，後方則是著名的西拉雅大草原，營造出休憩活動氛圍，大受親子喜愛。

    官田行政暨遊客中心整體設計也是棟綠建築，採大面積的綠化量、保水透水鋪面、節能及水資源回收設備，裝設太陽能發電設備可節省25%的用電量。

    西拉雅管理處處長徐振能說，園區運用基地原有地形以綠建築融入山坡地景的配置方式，保留大部分原有地形及老樹，除了是管理處的新家，也營造出適合全家大小休憩的好去處，結合鄰近的菱波官田自行車道，串聯官田烏山頭水庫、八田與一紀念園區、水雉生態教育園區、隆田文化資產教育園區，帶動地區的觀光發展，也大大提升區域環境品質。

    西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

    西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

    西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

    西拉雅國家風景區台南官田遊客中心有特殊色彩及文化意象的建築，結合水圳和景觀水池，二樓可眺望著名的西拉雅大草原。（圖由管理處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    發現台南新秘境 入列「2022建築園冶獎」榜單
    2022/04/30 22:35

    發現台南新秘境 入列「2022建築園冶獎」榜單
    西拉雅國家風景區「螢況」佳 賞螢季提前登場
    2022/04/04 20:34

    西拉雅國家風景區「螢況」佳 賞螢季提前登場

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    爭取納入西拉雅國家風景區 台南龍崎2個里可望通過
    2022/02/27 22:43

    爭取納入西拉雅國家風景區 台南龍崎2個里可望通過
    親子玩起來！超大彈珠台、彈弓、套圈圈 西拉雅大草原連嗨兩天
    2021/12/25 19:26

    親子玩起來！超大彈珠台、彈弓、套圈圈 西拉雅大草原連嗨兩天

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播