擁最大平地羅漢松群 台南水道走過1世紀再種22株新苗

山上花園水道博物館啟用迄今1世紀，台南市政府與自來水公司合力種下22株羅漢松，要再創百年風華。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/09 12:13

〔記者吳俊鋒／台南報導〕列為國定古蹟的台南山上花園水道博物館，完工啟用以來已屆1世紀，除了建築、設施保存完整之外，還擁有最大的平地羅漢松群，市政府與自來水公司今天再合力種下22株新苗，與老樹相呼應，象徵傳承、永續，希望再創下一個百年風華。

今天的「羅漢定根，擱水百年」植樹活動，在山上花園水道博物館內舉行，自來水公司董事長胡南澤、總經理李嘉榮，以及市議員林志聰、陳碧玉、李偉智、李文俊，還有區長余基吉等地方各界共同參與、見證，並獻上祝福。

胡南澤說，山上花園水道博物館原為水源地，日治時期建造10年，1922年啟用，供應自來水，1982年功成身退，營運1甲子，但現址仍完整保存。

在各界努力下，2002年列為縣定古蹟，2005年升格國定古蹟，由於佔地逾50公頃，2014年自來水公司捐贈給市政府。

後來市政府向中央爭取經費，進行古蹟修繕，2019年10月完工，以山上花園水道博物館之名重新開幕，迄今遊客已逾120萬人次，是台南新興的熱門景點。

水道走過1世紀，為紀念特殊時刻，自來水公司特別捐贈22株羅漢松樹苗，代表從1922到2022，要再接續下一個百年。

黃偉哲表示，水道博物館擁有一片價值不斐的平地羅漢松群，為日治時期興建之初種植，迄今超過40百年樹齡，最大的甚至要3位成人才能環抱，相當珍貴、罕見，也是園區重要的生態資源。

黃偉哲提到，人是過客，但種的樹會留下來，水道園區的羅漢松群，為全台平地規模最大，堪稱國寶級的自然資產，務力全力守護，並永續傳承其精神。

市政府文化局表示，為慶祝水道啟用百年，預計透過與水資源、自然生態、博物館特展，以及藝術、學術等多元領域的結合，迎接光輝時刻。

主活動將在10月9日舉行，今天與自來水公司合作舉辦的「羅漢定根，擱水百年」植樹，為系列活動揭開序幕，精彩可期。

山上花園水道博物館啟用迄今1世紀，台南市政府與自來水公司合力種下22株羅漢松，要再創百年風華。（記者吳俊鋒攝）

山上花園水道博物館啟用迄今1世紀，台南市政府與自來水公司合力種下22株羅漢松，要再創百年風華。（記者吳俊鋒攝）

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