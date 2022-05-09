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    台南現龐氏騙局！逾55人報警 被詐上億元

    五月七日晚間，眾多受害者到南市警四分局育平派出所報案遭到假投資真吸金詐騙。（民眾提供）

    五月七日晚間，眾多受害者到南市警四分局育平派出所報案遭到假投資真吸金詐騙。（民眾提供）

    2022/05/09 11:52

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南安平地區傳有1名劉姓男子以代操作買賣股票方式吸金，近來由於國內股票市場行情不佳，日前竟避不見面、宛如人間蒸發，近日安平轄區警分局有許多受害民眾漏夜前往報案。南市警四分局今天表示，已有55名受害者報警，被害金額達1億1983餘萬元，且報案的受害人持續增加中。

    1名高姓受害人指出，劉男詐騙行徑有如台灣版的龐氏騙局，約從去年中起，因與劉男是好友關係，加入他的股票代操作社團，起初獲利不少，前後投入40多萬元資金供劉操作買賣，也因劉操作績效好，委託他代操作群組人數一再增加，最多時超過5百人，代操作總金額逾5億元以上。

    據了解，劉男會按每人投資金額買賣股票後，收取1成代操作費後，每週二以現金或匯款發放當期代操作的盈餘，但隨著股票市場轉差後，劉近期想改變原本代操作模式，且須在簽約2年內不得拿回本金，加上盈餘發放從每週改為每月或每季發放，有些投資者產生疑慮，相繼要求返還本金，劉以金額龐大為由拖延還款時程，人卻悄悄的消失不見蹤影。

    有受害人氣憤地說，劉男常在臉書與IG 貼享樂照、還秀出所買法拉利跑車，結果出事後才知根本是打腫臉充胖子、都是假的！被害人聞訊前往劉男安平住家與店家查看，確認劉已經逃跑、行蹤不明，大家氣得揪集受害人到市警四分局報案。

    南市警四分局表示，近日接獲報案指劉男疑以假投資、真吸金手法詐騙，被害人數高達55人以上，相關被騙金額達1億1983餘萬元，但涉案劉男已逃逸無蹤。分局長王子雄已指示偵查隊成立專案小組釐清案情，全力追查涉案對象，如有涉及詐欺、洗錢或吸金等不法情事，會依法究辦。

    王子雄表示，現今社會理財工具多元，投資陷阱甚多，尤其以龐氏騙局手法的詐騙更令人不易察覺，其運作模式多以投資名義，給予高額回報誘使被害人投資，透過不斷吸收新的投資者投入資金，以支付前期投資者的利息，最終以投資泡沫破裂，後期投資者大量虧損作為收場。

    警方提醒民眾不管對方用任何理由，只要提到「保證獲利、虧損免賠」等話術，千萬別上當，可撥打165防詐騙專線或求助親朋好友提供相關建議，才能降低遭詐騙機率。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    五月七日晚間，眾多受害者到南市警四分局育平派出所報案遭到假投資真吸金詐騙。（民眾提供）

    五月七日晚間，眾多受害者到南市警四分局育平派出所報案遭到假投資真吸金詐騙。（民眾提供）

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