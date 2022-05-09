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    飛了7500公里 澳洲繫放彎嘴濱鷸現蹤台南學甲濕地

    台南市學甲濕地生態園區紀錄發現右腳上掛有橘色足旗「LA」的彎嘴濱鷸。（王素滿提供）

    台南市學甲濕地生態園區紀錄發現右腳上掛有橘色足旗「LA」的彎嘴濱鷸。（王素滿提供）

    2022/05/09 11:23

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市學甲濕地生態園區出現1隻彎嘴濱鷸，昨天被攝影家王素滿拍到，牠右腳上掛有橘色足旗「LA」，原來是從澳洲（東南澳）北返飛了大約7500公里來到學甲歇腳，吸引許多鳥友來搶拍。

    王素滿說，這隻右腳有橘色足旗印著「LA」字樣，左腳有帶環的「彎嘴濱鷸」，是澳洲繫放，同一拍攝地點另有1隻極為罕見臉頰白色，個體差異的彎嘴濱鷸，學甲濕地紀錄到2隻彎嘴濱鷸。

    台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，彎嘴濱鷸繁殖地在西伯利亞，東亞群族冬季遷移至中國南方、中南半島、南洋群島及澳洲，春季再北返；彎嘴濱鷸在台灣是普遍過境鳥，以台南、嘉義發現紀錄最多。春季4、5月北上及秋季8月南下的記錄較多，少數會留下過冬。彎嘴濱鷸是雌雄鳥同型，出現在海岸沼澤、濕地、鹽田與它種鷸科混棲覓食。

    邱仁武說，1992年4月25日中華鳥會繋放中心，在台南四草記錄到1隻掛有澳洲橘色足旗的彎嘴濱鷸，是台灣第一次正式的國外足旗記錄，昨天在學甲濕地再紀錄到澳洲繫放掛有橘色足旗的彎嘴濱鷸。

    台南市農業局長李建裕說，學甲濕地生態園區不但有黑面琵鷺棲息度冬，去年也紀錄到澳洲繫放的瀕危水鳥「黦鷸」，可見學甲濕地生態環境相當良好。

    台南市學甲濕地生態園區紀錄發現右腳上掛有橘色足旗「LA」的彎嘴濱鷸。（王素滿提供）

    台南市學甲濕地生態園區紀錄發現右腳上掛有橘色足旗「LA」的彎嘴濱鷸。（王素滿提供）

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