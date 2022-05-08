誤闖陌生人住宅10多秒挨告 侵害居住安寧並非重大免賠

台南地院法官審認有侵權，但侵害情節並非重大，判陳男不必賠償楊某。（資料照）

2022/05/08 21:12

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與友人約到朱姓友人的台南米店泡茶聊天，陳男因不曾到過朱友處所，一時跑錯、誤入楊姓市民家裡。楊某控陳男入屋反鎖門、待長達2分鐘，提告求償9萬元。台南地院法官查認陳男是誤闖他人住處、僅待10多秒即退出，並向楊某致歉，有侵權行為，但侵害居住安寧情節並非重大，判陳不必賠償9萬元，還可上訴。

陳男辯解，他沒有先按門鈴就進到楊某住處是他的錯，他打開門後發現朋友不在房屋裡面，就打電話給朋友問說「怎麼還不下來？」，當天一打開門後，楊某就從廚房出來，他並未把楊某住家門反鎖，而且發現走錯房子、就馬上退出楊家門，也跟楊某道歉很多次，楊某求償沒有理由。

一審法官勘驗楊某住處門口的監視器影像，發現陳男進入、待在楊家的時間不到20秒鐘，陳的朱姓友人說，陳第1次要到他的店面泡茶，找錯地方；楊某也說，陳在他家時拿手機講電話，他大聲叫陳出去，陳出去後仍東張西望講手機說道「我找錯地方」，隨即騎機車離去，足認陳當時確是要去朱姓友人的米店。

法官因此認為，陳男並非故意侵入楊某家中，但陳沒先確認門牌號碼、也未先按門鈴，即開門進入楊家，違反善良管理人的注意義務，確有過失，構成過失侵權行為，但陳所為的侵害情節尚未達重大程度，所以楊某不得向陳男請求慰撫金。

律師江信賢說，若被告陳男所述屬實，是誤認進入他人住宅，當然是屬於侵害他人居住安寧權的侵權行為。不過，縱有侵權行為存在，因為本案侵害的是居住安寧權，並非具體的財產損害，當事人能請求的只有非財產上的損害，無法具體衡量金錢損失。

江信賢表示，參考歷年來法院有關居住安寧權侵害的判決，除非所造成居住安寧的侵害，是達到普通人難以忍受的範圍才有機會判賠，並不是單方面覺得居住安寧權受到損害，法院就會判賠。本案被告是因誤認進入他人住宅10多秒鐘即行退出，一般來說，應難認定屬於普通人難以忍受的範圍，且所侵害的程度甚為輕微，法官判決不必賠償，尚屬合理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法