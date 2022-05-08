研究台灣史為職志 陳奮雄出版《台灣史論文集》、《國外史蹟勘考記》

年近80的陳奮雄，將研究台灣史多年的成果，出版《台灣史論文集》與《國外史蹟勘考記》各上、下2冊。（記者劉婉君攝）

2022/05/08 20:55

〔記者劉婉君／台南報導〕曾任台南市文獻委員、台南市文史協會理事長的陳奮雄，年近80，以研究台灣史為終生職志，最近在家人的支持下，將多年的研究成果彙集成冊，一口氣出版《台灣史論文集》與《國外史蹟勘考記》各上、下2冊。

《台灣史論文集》為陳奮雄自2014年到2021年間曾經發表與尚未發表過的台灣史論文，以及文史界紀念文等相關文章，共計28篇，包括〈府城東郊鯽魚潭的變遷與開發〉，荷蘭時期的宗教教育，並以表格搭配文字詳細描述〈乙未清日澎湖戰役〉始末，到台灣割讓與乙未戰役，並探討台南仁德的聚落發展與禮俗文化等。《國外史蹟勘考記》則是陳奮雄在2014至2019年間，赴日本、歐洲及印度等各個國家走訪的史蹟勘考紀錄，以遊記形式搭配逾百張照片與表格呈現。

陳奮雄出生於台南，國立台灣師範大學歷史研究所結業，曾任文賢國中教師兼組長、主任、台南市文獻委員會委員及台南市文史協會理事長、顧問，著作有《仁德鄉志》、《台南市文獻半世紀》、《台南開基武廟書》等，致力台灣歷史的研究，除了責任感，也是他的樂趣，四處勘查歷史亦是他退休後享受人生的方式。陳奮雄說，此次的出版希望能對台灣史盡一點棉薄之力，讓後代人們能在認識台灣歷史的過程中，增進對台灣的認同。

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