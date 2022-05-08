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    八田與一逝世80週年 賴清德追思謝日挺台抗中打壓

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    2022/05/08 18:35

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕設計嘉南大圳、建造烏山頭水庫的八田與一逝世80週年，今天舉辦追思紀念會，副總統賴清德表示，這些重要的水利建設，不僅協助台灣推動農業、工商的發展，也灌溉了台日人民的心，讓兩國感情更親近、邦誼更穩固，尤其每當台灣遭遇中國打壓時，日本都出面力挺。

    今天是八田與一逝世80週年紀念日，農田水利署下午在烏山頭水庫舉辦追思會，賴清德帶領台灣政府官員、民意代表上香祭拜，並向雕像獻花致敬，表達最高的謝意。

    賴清德強調，烏山頭水庫讓嘉南平原成為國內重要糧倉，雖然疫情嚴峻，仍全力籌辦追思紀念會，代表著大家對八田與一由衷的感謝，也展現台灣人民的「飲水思源」。

    賴清德說，烏山頭水庫不只有灌溉，串連的淨水場也供應科學園區用水，是嘉南地區的人民生活，以及農業、工商等發展命脈。

    賴清德提到，從之前到現在，八田與一的追思會，不同世代都來過，包含前首相森喜朗、安倍晉三，以及國會議員、知事、市長，以及工業各界等；在台灣長期出席的，則有總統府資政黃崑虎、前農田水利會長徐金錫…。

    賴清德認為，由於八田與一的貢獻，也讓兩國人民關係更緊密，地震或疫情時，台日都相互幫忙，就是幾十年來打下的基礎。

    賴清德也指出，從前首相三倍晉三、菅義偉，到現任的岸田文雄等，都支持台灣加入國際組織，並堅定主張兩岸要和平發展，絕對不接受中國用武力來改變現狀。

    賴清德也以台灣農產品遭中國打壓為例，一樣是日本朋友幫忙購買，面對未來的世界，希望台日繼續合作，攜手克服各種困難，為人民創造更大的福祉。

    今天的追思活動，農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥，以及八田與一遺族代表八田卓郎等人都到場。

    八田卓郎表示，受到疫情影響，追思會由在台灣的家人代表出席，親族都很感念台灣各界每年舉辦的紀念活動，也希望這份情誼能持續存在，幫助提升雙方的友好關係。

    陳吉仲提出3項新政策，包含用政府預算增加水路擴大烏山頭水庫灌溉範圍、強化植栽來營造水圳綠道並延伸至雲林，還有廣為宣傳八田與一的貢獻，並以他為師，奠定台灣農業的百年建設等；賴清德都深表贊同。

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，副總統賴清德出席。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，日方代表逾20人參加。（記者吳俊鋒攝）

    八田與一逝世80週年追思紀念，日方代表逾20人參加。（記者吳俊鋒攝）

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