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    首頁　>　臺南市

    疫情下城市外交 台南與日本合作迷你文宣展

    台南市政府在疫情影響之下，透過與日本各地的城市合作舉辦迷你文宣展方式，持續推動城市外交。（圖由台南市政府提供）

    台南市政府在疫情影響之下，透過與日本各地的城市合作舉辦迷你文宣展方式，持續推動城市外交。（圖由台南市政府提供）

    2022/05/08 14:52

    〔記者劉婉君／台南報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，國際間人員往來受限，台南市與日本各地方政府合作，透過「迷你文宣展」方式持續推展城市外交，自2020年疫情爆發以來，迄今累計共有46個日本城市參與。

    台南市政府表示，迷你文宣展在日本合作城市的圖書館及熱門觀光景點、旅遊服務中心辦理，反應相當不錯，今年首次參加的福岡縣浮羽市，邀請西日本新聞社前往採訪，市長高木典雄也前往展場參觀，表達對展覽的重視與支持。

    台南市長黃偉哲表示，非常高興日本各地46個城市紛紛響應舉辦迷你文宣展，不但讓日本友人可以先透過台南文宣介紹，來一趟紙上旅遊，同時透過媒體報導讓更多人知道台南，待疫情結束後，歡迎日本朋友實地走訪，體驗台南獨特人文魅力。

    日本福岡縣浮羽市位於日本九州福岡縣東南方筑後地區，盛產葡萄、草莓、柿子，享有九州「水果王國」盛名。市府指出，此次展示地點為擁有百年歷史的「土藏」浮羽觀光會館，以及蟬聯九州休息站票選6年冠軍的「驛站浮羽站」旁，新建的觀光遊客中心「ウキハコ」，參觀民眾可以瀏覽關於台南市的文宣、書籍及宣傳海報，現場也提供特製的劍獅印章供民眾蓋戳留念。

    台南市政府與日本福岡縣浮羽市合作，舉辦迷你文宣展，浮羽市長高木典雄也前往當地展場參觀。（圖由台南市政府提供）

    台南市政府與日本福岡縣浮羽市合作，舉辦迷你文宣展，浮羽市長高木典雄也前往當地展場參觀。（圖由台南市政府提供）

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