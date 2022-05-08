偷廟香油錢還合十膜拜求虎爺庇佑 5天後男賊落網

林姓竊嫌蹲偷虎爺公香油錢時還會雙手合十膜拜。（民眾提供）

2022/05/08 11:03

〔記者王俊忠／台南報導〕37歲林姓男子平日居無定所、常在台南各區活動，5月1日下午走到中西區開山路「大埔福德祠」參香，趁四下無人時拿拜拜的香腳當工具，撥夾方式偷香油錢1600元得手。警方針對竊嫌體型特徵做查緝專刊廣發地方商家，5日後，開山路1家超商店員發現林嫌身影，通報警方逮獲這香油錢盜。

大埔福德祠「虎爺公」香油錢竊案發生後，南市二分局博愛派出所員警受理隨即調閱周邊監視器，發現竊嫌在偷香油錢時還會雙手合十向虎爺公膜拜，鎖定竊嫌衣著外形特徵，惟因其居無定所、如遊民般四處躲藏，行蹤難以掌握。

博愛所長陳柏文研判竊嫌可能再犯案，決採堅壁清野策略，將該竊嫌穿著及身型特徵，編輯製作成查緝專刊圖檔，並由各警勤區同仁全面針對附近北門路、青年路、開山路沿線的各商家廣為宣導提醒，並請各商家如有發現竊嫌行蹤立即與派出所聯繫。

5月6日下午，中西區開山路的某超商店員發現圖檔中的林嫌身影竟在超商外逗留，隨即打電話給派出所。警方到場四處搜尋，終於在東市場內發現林嫌（台南人、有毒品、竊盜素行）行蹤、帶回調查。警方出示林嫌行竊的具體影像事證，並查發現其又身無分文，不排除是想再伺機犯案，警方訊後依涉嫌竊盜罪函送檢方偵辦。

南市警二分局表示，警方不排除林嫌尚涉嫌其他案件，民眾如有相關線索可與二分局博愛派出所聯絡（06-2287553）；也提醒各廟宇針對香油錢箱等處所，特別注意安全防護作為，如避免香油錢位置柵欄間隔過寬、加裝適當的警鈴警報設備等，都可有效防止宵小覬覦犯案。

林姓竊嫌涉偷虎爺公香油錢。（民眾提供）

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