台南「愛在馨裡 」謝母恩 得獎的媽媽故事有洋蔥

單親媽媽陳雅美（左2）發揮母愛光輝照顧身障兒子，獲選「慈萱媽媽」。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/07 23:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今（7）日舉行「愛在馨裡 」母親節感恩表揚，市長黃偉哲頒獎給60位各界推薦代表，這群媽媽們得獎光輝背後各有感人故事。

「慈馨媽媽」黃惠茹擔任寄養家庭長達16年，陸續照顧過19名寄養兒童，照顧過程的酸甜苦辣非但沒有讓她怯步，反而覺得責任更重大，也期許更多人能一起加入寄養家庭行列，為失依及受虐的孩子提供一個安全避風港。

黃惠茹照顧的寄養兒童不乏重度身心障礙兒、嚴重受虐或疏忽照顧類型居多，需要花費更多心思陪伴，全家人支持力挺。她印象最深刻的是位身心障礙受虐兒「雅雅」，照顧初期因先天性癲癇經常得送醫院掛急診，因心疼孩子不想放棄，她永遠難忘雅雅學會走路那一刻，串串淚水流不停。

「慈萱媽媽」陳雅美是位單親媽媽，8年前兒子發生一場嚴重車禍，造成神經損傷導致癱瘓，她不曾放棄兒子，一路協助陪伴坎坷路途，到伊甸基金會上生活自理課程，也參加脊髓損傷協會活動，現在兒子回到學校就學，也成為台南市身障運動選手代表參加全國性比賽。

「慈暉媽媽」陳王尋今年98歲，是這次受表揚中最高齡的媽媽。阿嬤年輕時適逢台灣日治時代，和丈夫胼手胝足栽種菱角維持一家生計，將6名子女養育成人，現已子孫成群，家庭美滿。

今年表揚獎項有5大類，包括替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」7位、照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」8位、秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜/媽媽））」2位、刻苦持家自強不息的「自強媽媽」5位、各區推薦教養子女有成的「慈暉媽媽」38位。

南市母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲（右6）頒發獎狀給陳王尋（右5），她是今年受獎者中最高齡長輩。（台南市府提供）

黃惠茹付出愛心照顧寄養兒童，今年獲選「慈馨媽媽」。（記者洪瑞琴攝）

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