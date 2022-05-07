跟進開闢兒童醫療綠色通道？ 黃偉哲：若有必要可研議

針對台南市是否跟進開闢兒童醫療綠色通道，市長黃偉哲表示若有必要可研議，但目前多家醫院對於成人與兒童已做分流。（南市府提供）

2022/05/07 21:25

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增1342例本土個案。市長黃偉哲偕同衛生局長許以霖等人召開防疫記者會，針對疫情狀況做說明，強調莫德納疫苗尚有3萬餘劑可預約，呼籲民眾儘速完成疫苗接種。至於台南是否跟進設置兒童快篩站或專屬動線的規劃，黃偉哲說，有必要的話會視整體醫療量能去做研議與規劃。

黃偉哲表示，新北市、台中市和高雄市都宣布要開闢兒童綠色通道，就是讓兒童如果在家中快篩陽性，可優先做PCR採檢或其他相對應的處理，這部分若有必要的話，台南市會視量能去做研議與規劃。

衛生局長許以霖補充表示，台南很多醫院都有兒科醫師在急診第一線，例如成大醫院，本來兒科在急診就是分流的，並非與成人在一起，早已做到兒童專屬的綠色通道，無論是篩檢或是診療都是與成人分開，由專責的醫事人員協助相關事宜。

另關於工業區廠商每日快篩試劑需求量大不敷使用的情形，衛生局表示，過去媒介幾家工業區廠商，係透過經濟部專案直接與快篩廠商聯繫購買，目前台灣採定額徵用及開放買賣雙軌並行，針對大量使用之廠商，建議透過經濟部專案直接向快篩廠商接洽。

此外，面對確診人數激增及民眾進線問問題頻率也隨之增加，近期衛生局防疫專線（2880180）將提升至60線，也可撥打3901551或37區區公所電話也都可以，提醒市民亦可透過「臺南共照雲」LINE ID：@794mfoab，或南市衛生局臉書、電子信箱（service@tncghb.gov.tw）反應防疫相關問題；「確診者」有健康照護需求，請撥2880115，其他問題請撥1999，以讓市民都能獲得適切的服務。

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