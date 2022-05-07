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    台南一期稻作驅鳥招式百出 阿嬤連鍋蓋都拿出來敲

    阿嬤連家中的鍋蓋都拿到稻田旁敲打發出聲響趕鳥。（記者楊金城攝）

    阿嬤連家中的鍋蓋都拿到稻田旁敲打發出聲響趕鳥。（記者楊金城攝）

    2022/05/07 21:40

    〔記者楊金城／台南報導〕台南一期稻作目前進入抽穗期，稻穗開花授粉後灌漿，但鳥害比以往嚴重，農民為驅趕鳥兒啄食稻穗，驅鳥招式百百款，下營有位阿嬤連家中的鍋蓋都拿到稻田旁敲打發出聲響趕鳥。

    官田國小食農教育在校內水田種稻，師生也用綁稻草人、放置肥料袋、綁五色旗，甚至有學生出「奇招」，繪製祈福立牌拜託老天爺讓稻穗健康長大，讓人會心一笑。

    官田陳姓農民說，農民為免稻穗受到鳥害，趕鳥花樣百百款，直到結穗稔實、割稻前都不能放鬆「警戒」。

    因近些年野鳥偷吃稻穗、稻穀嚴重，農民趕鳥大作戰能想到的方法幾乎都試過。稻草人不管用，常見農民在稻田擺放綁有CD光碟、亮片的彩帶來製造反光、聲響嚇鳥。

    也有放沖天炮、綁鐵片發出噪音趕鳥，還有放老鷹風箏、驅鳥球，也是常見趕鳥招式，另在稻田的上方綁上密集的細繩阻礙野鳥飛行，甚至用整張細網蓋住稻田的放大絕，如同天羅地網。

    下營沈姓阿嬤沿著稻田周邊，拿來舊鍋蓋用棍子敲打發出聲響嚇走野鳥，稻田中還放上一把雨傘，阿嬤說：「有沒有效，只有鳥仔知道」。有農民甚至吊掛鳥屍「懸首示眾」以趕鳥，護稻無所不用其極。

    稻田的上方綁上密集的細繩阻礙野鳥飛行，達到驅鳥目的。（記者楊金城攝）

    稻田的上方綁上密集的細繩阻礙野鳥飛行，達到驅鳥目的。（記者楊金城攝）

    官田國小學生出「奇招」，繪製祈福立牌拜託老天爺讓稻穗健康長大。（記者楊金城攝）

    官田國小學生出「奇招」，繪製祈福立牌拜託老天爺讓稻穗健康長大。（記者楊金城攝）

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