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    車禍摔出快篩「兩條線」 警看了臉上「三條線」

    陳姓粗工快篩陽性後出車禍，但又不知道該怎麼跟警方說，警方在未「全副武裝」的情況下與陳男接觸。（民眾提供）（記者王捷攝）

    陳姓粗工快篩陽性後出車禍，但又不知道該怎麼跟警方說，警方在未「全副武裝」的情況下與陳男接觸。（民眾提供）（記者王捷攝）

    2022/05/07 19:16

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓粗工等不及PCR結果，做了快篩發現自己是陽性，但在返家途中發生車禍，警方獲報到現場，發現陳男收拾的包包時，有「兩條線」的快篩劑掉了出來，這讓處理車禍的警員「三條線」，因為跟陳男接觸時只有戴口罩，沒有戴手套、護目鏡，警方呼籲，車禍時第一時間到場的都是警消人員，希望民眾能主動告知自己的狀況，保護自己與他人。

    快30歲的陳男最近發現身體不舒服，在6日上午到醫院做PCR，後來為了提早想知道結果也在醫院做了快篩，覺得自己運氣不好，但更衰的是，他騎車時疑似沒有注意來車狀況，跟一輛轎車發生擦撞，路人報案後警方抵達現場，關心他的傷勢問他是不是需要就醫？並登記陳男的基本資料，但是當陳男收拾包包時，警員看到了掉出來的「兩條線」快篩劑。

    警員當下傻眼，還不死心又問了陳男一次，那個快篩是什麼快篩，這時陳男才說是Omicron的快篩，這時警員質問陳男，既然快篩陽性為什麼不先提醒警方？因為如果要接觸疑似確診患者，警方必須做好萬全準備，不只要戴口罩，還要戴手套跟護目鏡，盡可能防疫，否則警察機關是容易群聚的單位，又是執法第一線，一旦染疫不堪設想。

    後來陳男向警方道歉，因為自己實在不曉得該怎麼開口，後來陳男被送醫後，交通分隊已經獲知陳男染疫的訊息，全副武裝替陳男做酒測，同時警方呼籲，通常意外事故都是警察與消防先到場，民眾若有染疫情形應該主動告知，避免疫情擴大。

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